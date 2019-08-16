عروض العثيم اليوم في السعودية ولمدة 6 أيام

من المعروف أن عروض العثيم اليوم والمتجددة في السعودية تحظي بمتابعة كبيرة، خاصة أن أسواق العثيم تتميز بثقة عالية لدى العديد من العملاء، وذلك بسبب تخفيضاتها التي تقدمها والتي تتسم بالجودة والأسعار الجيدة في ذات الوقت، وأنها تتضمن سلع لعدة ماركات عالمية وشهيرة، هذا وتسعى شركة التجزئة والتي لها أكثر من فرع في الوطن العربي ولكن مكانتها الأكبر في المملكة العربية، إلى الارتباط الدائم بعملاءها من خلال العروض التي يتم طرحها بشكل مستمر حيث يتم ذلك كل خميس عن طريق عرضين.

الأول وهو العرض الأسبوعي الرئيسي وفي ذات اليوم، وبعد ساعات من الخصومات الأولى يتم الإعلان عن تخفيضات أخرى من خلال عروض ركن العثيم، ثم يوم الإثنين يكون هناك مهرجان الطازج والذي يهتم بشكل كبير بالمنتجات الغذائية ويتضح ذلك من اسمه، هذا وتُعد أسواق العثيم هي الشركة الثانية الأكثر شهرة في السعودية بعد بنده والتي تطرح عروضها هي الأخرى كل يوم خميس من كل أسبوع مع تواجد عروض أخرى متنوعة.

عروض العثيم اليوم

ما زالت الشركة تطرح عروضها المتعلقة بفترة عيد الأضحى المبارك، والتي تركز بشكل كبير على المواد الغذائية وخاصة اللحوم بأنواعها وتشكيلاتها المختلفة، خاصة لحوم الخراف ويمكنكم الإطلاع على كامل العروض الأسبوعية لهذه الفترة من خلال المجلة المرفقة.