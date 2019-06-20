عروض العثيم بأقل الأسعار في الفترة من 17 إلى 23 شوال

استمرت عروض العثيم للأسبوع الثاني على التوالي ترفع نفس الشعار وهو أقل الأسعار لعدد من المنتجات المتنوعة، وذلك لاستكمال مهرجانات التخفيضات والتي بدأت مع موسم الصيف سواء داخل أسواق العثيم بشكل خاص، أو في جميع شركات التجزئة بوجه عام على مستوى المملكة العربية السعودية، وقد جاءت عروض هذا الأسبوع لتشهد خصومات كبيرة على منتجات قد لا تراها إلى فروع العثيم، مثل الليمون الأسود المجفف بسعر 17.95 ريال للكيلو، كذلك العدس التركي الأحمر، والفلفل الأسود الحب والحمصن والقهوة العربية البرية المتوسطة، والهيل المعبأ في برطمانات، وسلع إسناد المتمثلة في الخبز المطحون والبهارات بالخلطة السرية.

عروض العثيم الأسبوعية من 20 يونيو

وقد كانت منتجات الألبان حاضرة بشكل كبير في عروض هذا الأسبوع، حيث شملت جبن رومي مصري ماركة تشيزا لاند، وقشطة بدر الطازجة، وزبدة فيكتوا الإماراتي، وفيتا المصرية، ولبنة بينار، وبالطبع تواجدت منتجات هالي الشهيرة متمثلة في جبنة كريمة وقشطة وحليب سائل وبودرة، وكانت العلامة التجارية للبقرات الثلاثة حاضرة بجبنتها المعروفة، وأيضًا منتجات أولكر وداري التركية.

هذا ويمكنكم متابعة كامل عروض العثيم على جميع المنتجات والسلع بمختلف أنواعها، في مجلة العروض التالية والتي قمنا فيها بتجميع كل ما هو معروض داخل الأسواق.