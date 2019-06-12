عروض العثيم في السعودية تحت شعار أقل الأسعار من 13 يونيو

أُعلنت منذ قليل عروض العثيم في السعودية لهذا الأسبوع والتي تبدأ من يوم الخميس10 شوال لسنة 1440 والموافق 13 يونيو، ولمدة أسبوع وتنتهي في تاريخ 20 من ذات الشهر، وشملت تخفيضات على العديد من المنتجات تحت شعار “أقل الأسعار”، وأكدت الأسواق أن الخصومات سوف تنتهي بنفاذ الكميات المعروضة، وأن أي عمليات شراء سوف تتم أعلى من الوحدات التي تم تحديدها سوف يتم حسابها بأسعارها العادية، وبكل تأكيد كانت أسعار السلع المتواجدة في العروض شاملة الضريبة.

عروض العثيم ومبادرة الفئات الخاصة

وكعادة أسواق العثيم تحرص بشكل دائم أن تحتوي كل أسبوع على إحدى أعمال الخير ومبادراته، حيث أطلقت ما يسمى بمبادرة الفئات الخاصة والتي تتضمن خصم 50% على جميع أنواع الخبز، وتشمل هذه الخصومات كلاً من أبناء الشهداء ومحدودي الدخل والأرامل واليتامى والمطلقات، وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر السجناء ومنتسبي الضمان الاجتماعي، ويتم الاستفادة من تلك المبادرة من خلال المشاركة في برنامج اكتساب للنقاط، حيث يكون الحد الأعلى للدعم 100 ريال سعودي وتكون من قيمة المشتريات التي حصلت عليها تلك الفئات.

وفيما يلي مجلة عروض العثيم لهذا الأسبوع كاملة، موضح فيها الأسعار والمنتجات والكميات التي سوف تنطبق عليها الخصومات المُعلنة.