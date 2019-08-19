عروض العثيم في مهرجان الطازج اليوم الاثنين 19 أغسطس

اعتادت عروض العثيم كل يوم إثنين أن تطرح ما يسمى بعروض مهرجان الطازج، والتي تتميز بتركيزها الكبير على المنتجات الغذائية الطازجة والصحية والتي يقبل على شرائها كل عملاء أسواق العثيم، وهذا عرض ثالث لتلك الشركة الشهيرة خلال الأسبوع، حيث تقوم بالإعلان عن عرضها الأساسي كل خميس، وتطرح معه ما تطلق عليه عروض الركن في ذات اليوم، ثم في يوم الإثنين من كل أسبوع تعلن عن عروض مهرجان الطازج، وتُعد العثيم من شركات التجزئة الشهيرة في السعودية والتي تتمتع بثقة عالية من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

عروض العثيم مهرجان الطازج

تشمل عروض اليوم دعم بقيمة 50% لجميع أنواع الخبز، وجدير بالذكر أن هذا الدعم موجه فقط لعدة فئات وهي أبناء الشهداء ومحدودي الدخل والأرامل والمطلقات ومنتسبي الضمان، وأسر الشهداء وأسر السجناء، كما شملت لهذا الأسبوع بلح الشام والعدس الأصفر والأحمر، الذي تشتهر بعرضه أسواق العثيم، هذا بالإضافة إلى الفول السوداني والقهوة العربية الفورية وفشار الذرة.

كان حاضرًا أيضًا في عروض العثيم في مهرجان الطازج تحت شعار سعر الـ 2 كيلو بقيمة الكيلو الواحد، الفواكه والخضروات، ومنها العنب والموز والمانجو والكمثرى والشمام الأردني اللذيذ والبصل الأبيض والملفوف الأخضر والفلفل البارد، والجزر والخيار والثوم والليمون والبطاطا الحلوة، وكذلك البصل الأحمر والقرع الأمريكي وكل ذلك يمكنكم الإطلاع عليه وعلى المزيد من خلال صورتي العرض المرفقتين.