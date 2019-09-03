





عروض المنيع السعودية سبتمبر 2019، نقدمها لك في التقرير التالي، حسب ما اتاحته الشركة عبر الموقع الإلكتروني، تلك الشركة التي تعتبر أكبر المعارض بالمملكة العربية السعودية، والتي مجالها بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية والتكيف، والتي تأسست بمدينة الرياض عام 1984، لتصبح من أكبر الشركات حاليا والشاهدة على إقبال كبير، لذلك يبحث السعوديين عن عروض المنيع السعودية سبتمبر 2019 في أيام الأخيرة من الشهر.







عروض المنيع السعودية سبتمبر 2019







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ولمعرفة بعض العروض:







مكيف LG فريش جداري 21500 وحدة حار بارد NF242H3 K0

2991.45 ريال بدلا من 3411.45ريال بخصم 12.97 %

مكيف LG جداري فريش انفرتر 18000 وحدة بارد NF182C2

2466.45 ريال بدلا من 2833.95ريال، بخصم 7.94 %

مكيف LG جدارى سمارت انفيرتر 22000 وحدة حار بارد NS242H2SK0

3043.95 ريال بدلا من 3306.45ريال

مكيف جبسون شباك 24300 بارد بريستول وطني ك امريكي (3 AE24E6 )

1841.7 ريال

مروحة KDK B40U ، بمبلغ 288.75ريال

مكيف هاس صحراوي نقال 28 لتر 2 سرعة HPC3001VN ، بمبلغ 435.75ريال

مكيف جداري/ سبيلت سامسونج 28 بارد Max Plus ، بمبلغ 5773.95ريال

مكيف هام جداري الذهبي 12000 بارد ريش ذهبية HM12CSM19 ، بمبلغ 1344ريال

مكيف LG دولابي 48 الف وحدة بارد كمبروسر كوري مروحة وطني روتا، بمبلغ 6289.5ريال

مكيف MTC جداري 17300 حار بارد توزيع رباعي MTC18HT19N

بمبلغ 1593.9 ريال، بدلا من 2594.55ريال

مروحة جداري تات FW3515 بملبغ 126ريال

منقي هواء LG اسلامى + مرطب PS-P809W ، بمبلغ 2625ريال

مكيف او جنرال شباك 24100 وحدة بارد روتاري AXSS24FHT ، بمبلغ 2150.4ريال

مكيف شباك LG تيربو 24 حار/بارد D242AH ، بمبلغ 2152.5ريال

مكيف جداري/ سبيلت سامسونج 26500 حار/بارد Max Plus N

6718.95 ريال

مكيف فوجي جداري 27500 وحدة حار بارد RSA30UMTA/ROA30UMTASS

5978.7 ريال

مكيف MTC جداري 17300 بارد توزيع رباعي MTC18CT19N

1494.15 ريال

مكيف كرافت شباك 24300 وحدة حار بارد

1899.45 ريال

مكيف سامسونج جداري 17200 وحدة بارد تيلاندي AR18MRFHCWKNMG

1675.8 ريال

مكيف جداري سامسونج 22000 حار/بارد

7087.5 ريال

منقي هواء ديلونجي 3 سرعات DLAC75 تغطية حتي 25 م

523.95 ريال