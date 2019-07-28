عروض المنيع السعودية يوليو 2019، نقدمها لك في التقرير التالي، حسب ما اتاحته الشركة عبر الموقع الإلكتروني، تلك الشركة التي تعتبر أكبر المعارض بالمملكة العربية السعودية، والتي مجالها بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية والتكيف، والتي تأسست بمدينة الرياض عام 1984، لتصبح من أكبر الشركات حاليا والشاهدة على إقبال كبير، لذلك يبحث السعوديين عن عروض المنيع السعودية يوينو 2019 في أيام الأخيرة من الشهر.
عروض المنيع السعودية يوليو 2019
يمكنك معرفة كافة العروض اليومية لشركة المنيع من خلال تصفح الرابط التالي: من هنا
ولمعرفة بعض العروض:
- مكيف LG فريش جداري 21500 وحدة حار بارد NF242H3 K0
- 2991.45ريال بدلا من 3411.45ريال بخصم 12.97 %
- مكيف LG جداري فريش انفرتر 18000 وحدة بارد NF182C2
- 2466.45ريال بدلا من 2833.95ريال، بخصم 7.94 %
- مكيف LG جدارى سمارت انفيرتر 22000 وحدة حار بارد NS242H2SK0
- 3043.95ريال بدلا من 3306.45ريال
- مكيف جبسون شباك 24300 بارد بريستول وطني ك امريكي (3 AE24E6)
- 1841.7ريال
- مروحة KDK B40U، بمبلغ 288.75ريال
- مكيف هاس صحراوي نقال 28 لتر 2 سرعة HPC3001VN، بمبلغ 435.75ريال
- مكيف جداري/ سبيلت سامسونج 28 بارد Max Plus، بمبلغ 5773.95ريال
- مكيف هام جداري الذهبي 12000 بارد ريش ذهبية HM12CSM19، بمبلغ 1344ريال
- مكيف LG دولابي 48 الف وحدة بارد كمبروسر كوري مروحة وطني روتا، بمبلغ 6289.5ريال
- مكيف MTC جداري 17300 حار بارد توزيع رباعي MTC18HT19N
- بمبلغ 1593.9 ريال، بدلا من 2594.55ريال
- مروحة جداري تات FW3515بملبغ 126ريال
- منقي هواء LG اسلامى + مرطب PS-P809W، بمبلغ 2625ريال
- مكيف او جنرال شباك 24100 وحدة بارد روتاري AXSS24FHT، بمبلغ 2150.4ريال
- مكيف شباك LG تيربو 24 حار/بارد D242AH، بمبلغ 2152.5ريال
- مكيف جداري/ سبيلت سامسونج 26500 حار/بارد Max Plus N
- 6718.95ريال
- مكيف فوجي جداري 27500 وحدة حار بارد RSA30UMTA/ROA30UMTASS
- 5978.7ريال
- مكيف MTC جداري 17300 بارد توزيع رباعي MTC18CT19N
- 1494.15ريال
- مكيف كرافت شباك 24300 وحدة حار بارد
- 1899.45ريال
- مكيف سامسونج جداري 17200 وحدة بارد تيلاندي AR18MRFHCWKNMG
- 1675.8ريال
- مكيف جداري سامسونج 22000 حار/بارد
- 7087.5ريال
- منقي هواء ديلونجي 3 سرعات DLAC75 تغطية حتي 25 م
- 523.95ريال
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