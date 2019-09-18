عروض اليوم الوطني السعودي الـ89 – مظاهر احتفالات اليوم الوطني بالمملكة

عروض اليوم الوطني السعودي الـ89 ، حيث أعلنت الهيئة العامة للترفيه المشرفة على احتفالات الهمة أنها تبدأ الاحتفال باليوم الوطني في المملكة بداية من غداً الخميس وذلك من خلال عدة ملامح للتعبير عن الاحتفال عبر بوابات قصر المصمك وتظهر الفعاليات بتقديم العروض الفنية الغنائية وعروض أزياء وأشعار في حب الوطن فضلاً عن تقديم فقرات التذوق من خلال عرض أطباق متنوعة متنقلة عبر عربات لاستقطاب المطاعم العالمية وفقاً لتطبيق معايير الجودة، كما يتم توفير أفضل الخدمات وأماكن مخصصة للجلسات.







عروض اليوم الوطني السعودي الـ89

قدمت بعض الشركات والمتاجر والفنادق عروض بسبب احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ89 من خصومات شراء على السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة تقديماً منهم تعبيراً لحب الوطن بالمشاركة بـ عروض اليوم الوطني لكل المواطنين الذين ينتظرون تلك العروض من أجل توفير المال ضمن المساعدات وهي تكون على النحو التالي من خلال الصور:-













مظاهر احتفالات اليوم الوطني السعودي

خصصت الهيئة العامة للترفيه مظاهر للاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي 1441 وذلك استقبال بالألعاب النارية التي سوف ترتفع إلى 300 متر لكي يشاهدها جميع سكان المملكة تصاحبها موسيقى، فيما تحتوي شوارع الرياض وجدة متاجر خاصة بهدايا عليها شعار “همة حتى القمة” بالإضافة إلى تقديم الأطباق الأطعمة المختلفة ذات علامات تجارية من مطاعم عالمية وسط حضور عازفين وتقدم أركان أنغام الوطن استعراض مواهب فنية محترفة، كما تضمن احتفالات الهمة مجموعة من ورش عمل مخصصة للأطفال، وفي النهاية يكون متاح التصوير للأسر وسط المجسمات الفنية.