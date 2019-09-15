عروض اليوم الوطني السعودي 89 لعام 1441هـ.. بدأت أقوى العروض والتخفيضات الهائلة 

اليوم الوطني السعودي مناسبة وطنية عزيزة ومحل افتخار لكل مواطن سعودي، والذي يصادف يوم الـ23 سبتمبر من كل عام حسب التقويم الميلادي، ويُحتفل بهذا اليوم في جميع أنحاء المملكة، إحياءًا لذكرى توحيد المملكة العربية السعودية وإعلان تأسيسها على يد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وتشمل الاحتفالات قيام العديد من المهرجانات التقليدية والرقصات الفلكلورية، وأنشطة ثقافية وفنية متعددة، إضافة لتنظيم احتفالات الأضواء والأطياف، وطرح تخفيضات و عروض اليوم الوطني السعودي 89 من قبل الشركات والمولات ومختلف الأنشطة الإقتصادية والتجارية في المملكة، مساهمة منها في التعبير عن الإبتهاج والفرح بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.







اليوم الوطني السعودي 89 لعام 1441هـ







لماذا يحتفل السعوديون باليوم الوطني السعودي ومتى بدأ؟

يحتفل السعوديون من كل عام في اليوم الـ23 من سبتمبر حسب التقويم الميلادي، وذلك إحياءًا لذكرى صدور الأمر الملكي ذو الرقم 2716 تاريخ 17 جمادى الاولى لعام 1351هـ، الذي أصدره الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود يعلن فيه تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وهو اليوم الذي تم فيه توحيد المملكة بعد كفاح مسلح دام نحو 30 عامًا، ليكون يوم الـ17 من شهر جمادى الأولى عام 1351 هـ الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر عام 1932م القرار بإعلان تأسيس المملكة العربية السعودية، وتسميتها بهذا الاسم اعتبارًا من الخميس 21 جمادى الأولى عام 1351هـ ،الموافق 23 سبتمبر 1932م.

عروض اليوم الوطني السعودي 89 بالصور

فيما يلي صور لعروض وتخفيضات اليوم الوطني السعودي الـ89 لمختلف الفعاليات والأنشطة الاقتصادية من سياحية وفنادق ومطاعم ومجوهرات وألبسة وغيرها الكثير، مع الترجيح بمزيد من العروض خلال الايام القليلة القادمة :







تخفيضات و عروض اليوم الوطني السعودي 89 لعام 1441هـ

بدأت العروض والتخفيضات على الأسعار، بمناسبة العيد الوطني السعودي للعام 1441هـ/2019م، بالطرح وفيما يلي العديد من العروض:

أعلنت مجموعة متاجر ممزورلد، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89، بتخفيضات كبيرة على اسعار الملابس تبدأ من 21 ريال فقط.

تضمنت عروض مطابخ أكسينا خصم 30 بالمائة على المطابخ، وذلك في المملكة وفي كل دول الخليج .

واعلنت شركة عود للعطور الشهيرة عن تخفيضات بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89، وطرحت عطر 89 الخاص بها بسعر 89 ريال في أيًّا من فروعها .

وقامت مختبرات ألفا بتخفيضات على أسعار التحاليل .

وطرحت صيدليات النهدي عروض شملت تخفيضات كبيرة تبدأ من يوم 16 سبتمبر الجاري بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89، وتضمنت عروضها الحصول على منتجات مجانية عند شراء من عندها، ويبدأ سعر المنتجات لديها من 6 ريال فقط، كما قامت بعروض كثيرة على منتجات الشعر والبشرة والجسم .

وطرح متجر بستاني للشوكولاته عروضه على شكل صناديق هدايا مخصوصة للاحتفال باليوم الوطني، مطبوعًا على الشوكولاته عبارات خاصة باليوم الوطني .

طرحت نوادي بودي ماسترز الشهيرة عروض بتخفيضات تصل إلى 60% بهذه المناسبة 89، والتي تسري حتى الثالث والعشرين من سبتمبر 2019، بحيث أصبح الاشتراك في نوادي بودي ماسترز ( 3 أشهر بـ760 ريال، 6 أشهر بـ1240 ريال، عام بـ2080 ريال)

عرض جولدز جيم العالمية وهو منح 6 شهور مجانية لقاء 1888 ريال، ويسري العرض لغاية 23 سبتمبر 2019 .

عروض مراكز وقت للياقة، بأن جعلت الاشتراك في باقة برو لمدة ثلاث أشهر ، بـ 755 ريال فقط، والاشتراك لمدة 6 شهور بـ 1888 ريال، و الاشتراك بـ1288 في باقة برو .

خفضت شركة السريعي للأثاث أسعارها 20% على أيا من خدماتها ومنتجاتها، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، والتي تشمل الأثاث، والأرضيات الخشبية، والفينيل، والعشب الصناعي .

طرحت العيسائي للمعارض، تجنيب الزيت والتصفية، بسعر 89 ريال فقط، وذلك من 23 سبتمبر إلى 27 سبتمبر 2019 .

أعلن مطعم حارة مصرية عن خصم 50% على أي طلبية طعام يوم 23 سبتمبر 2019 .