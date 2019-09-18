عروض اليوم الوطني 89 خصومات هائلة على المجوهرات والمطاعم والفنادق

احتفالًا بالذكرى 89 على توحيد المملك تقدم الشركات عروض اليوم الوطني 89 لذلك العام ووصلت العروض لخصومات 89% وذلك احتفالًا باليوم 89 على ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه، بعد عدد من المعارك والانتصارات لاستعادة ملك الآباء بالدم والعرق تم توحيد المملكة لتصبح المملكة العربية السعودية بدلًا من مملكة نجد والحجاز والملحقات وبعد مرور 89 عامًا تشهد المملكة اليوم نموًا اقتصاديًا هائلًا جعلها في صف الدول العظيمة اقتصاديًا وتنمويًا.







في إطار ذلك جاءت العروض لتُدلل على إنجارات المملكة العظيمة في القطاع الاقتصادي ورفاهية الشعب، وقد شملت عروض اليوم الوطني السعودي مجالات المجوهرات والألماس، والسيارات، والهواتف والأجهزة الإلكترونية، وعيادات التجميل وشملت عروض الليزر وحق البلازما وحق الفيلر والبوتكس وغيرها، وعروض عيادات الأسنان وتركيب وتنظيف الأسنان والحشوات، وأيضًا عروض الأثاث المنزلي وعروض المطاعم والفنادق والرحلات السياحية وفيما يلي بعض أهم العروض :

عروض اليوم الوطني 89







من أهم عروض اليوم والوطني عروض المجوهرات فقد قدمت مؤسسة فتيحي عروض وصلت لـ40% تحت شعار تألقي بالأخضر، وقدمت دار معوض خصومات الـ 25%، وقدمت لازوري خصومات 289 للقطعة الواحدة.

وقدمت قدمت أيضًا شركات العطور عروضًا الزجاجة مقابل أخرى وقدمت بعض الشركات عروضًا المنتج مقابل 89 ريال ومعه منتج أخر وقدمت بعض الشركات عروض وخصومات مجانية على الخدمات، وقدمت المطاعم والفنادق ومتاجر الحلويات والشكولاته عروض على شكولاته اليوم الوطني وتوزيعات اليوم الوطني.

بالنسبة لعيادات التجميل والأسنان جاءت العروض تنافسية للغاية وصلت الخصومات 65% بالإضافة إلى عروض المختبرات الطبية وعروض معامل التحاليل وعروض المستشفيات الطبية مقابل 89 ريال فقط للخدمة.







وجاءت عروض السياحة والرحلات السياحية والفنادق والمطاعم بخصومات وتخفيضات هائلة للغاية وذلك لكي تلاءم مدة أجازة اليوم الوطني لذلك العام والتي امتدت من يوم 19 سبتمبر وحتى يوم 23 سبتمبر.

ولا ننسى عروض الرخصة الدولية للاستمتاع بالسياحة الخارجية

هذا واحتفالًا باليوم الوطني لهذا العام سوف تسود الأجواء الاحتفالية في كل أماكن المملكة وتستعد هيئة الترفية لإطلاق 70 ألف ومضة نارية بجانب العروض العالمية واحتفالات تحت شعار همة حتى القمة وعروض الهمة للشباب والحفلات الغنائية في 23 منطقة في المنطقة الشرقية.