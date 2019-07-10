عروض اليوم بالسعودية | شامل أهم ما تُقدمه المتاجر بالمملكة من تخفيضاتٍ الأربعاء 7 ذو القعدة

عروض وتخفيضات اليوم بالسعودية، ملف لا ينفصل مع بداية كل يوم عن الاهتمامات الأولى للمواطن بالمملكة، وتحرص كافة المتاجر الكبرى والهايبرات داخل السعودية أن تُقدم أفضل العروض وأفضل التخفيضات بشكل يومي فيما يخص السلع المُقدمة والمعروضة بالسوق السعودية.

لذلك نحن عبر هذا التقرير المُفصل نوضح لكم أحدث عروض اليوم من عدة متاجر داخل السعودية وكما تم الإعلان عنها من قبل تلك المتاجر رسمياً، وذلك بتاريخ الأربعاء 10 يوليو 2019 والموافق 9 ذو القعدة 1440، لكي يكون لديك مع بداية كل يوم تقرير شامل عزيز المتابع عن أفضل عروض اليوم بالمتاجر والمحالات والسلاسل الاستهلاكية بالسعودية.. فهيا بنا نتعرف على التفاصيل.

عروض اليوم الأربعاء بالمتاجر السعودية

عروض هايبر لولو اليوم الأربعاء 10 يوليو 2019 : عرض خصم 50% الكبير على الجوز الأمريكي، أفخاذ الدجاج المُجمدة، زيت دوار الشمس شروق، الأرز البسمتي الفاخر طويل الحبة، والشامبو، ومسحوق الغسيل أريال.

وذلك ضمن العروض اليومية المُقدمة من هايبر لولو وتهدف دائماً لجذب ثقة المواطن السعودي وتقديم كافة الخدمات الاستهلاكية بأسعار مُخفضة وخدمة عالية الجودة.

عروض العثيم اليوم الأربعاء 10 يوليو: تُقدم اليوم أسواق عبد الله العُثيم عرض بدأ بالأمس وينتهي اليوم 10 يوليو، على شاي ليبتون، وزيت صني، وشراب البرتقال تري سي، وبيتزا وسط خضار، ودونالد شوكولاته، مكرونة العلالي، شوكولاته نوتيلا.

ودائما تحرص أسواق عبد الله العثيم، وذلك عبر تاريخها العريق في مجال التجارة الاستهلاكية بالسعودية، أن تُقدم للمواطن السعودي، السلعة جيدة وكما يتمناها بأسعار وعروض خاصة قلما تجدها بمكانٍ أخر.

عروض هايبر بنده اليوم الأربعاء: أقوى عرض وهو عرض 10 و 20 ريال، يُقدم لكم ليمون جنوب أفريقي 2 كيلو ب 10 ريال، مكرونة 400 جرام تريفا ب 10 ريال، زيت شمس دوار الشمس 1.8 لتر ب 10 ريال، جبنه المراعي كريم\شيدر ب 10 ريال، كريمة البندق والكاكاو ب 20 ريال، أرز 5 كيلو بنت النيل 20 ريال، صدور دجاج ساديا ب 20 ريال، مياه نستله 12*600مل ب 10 ريال.

عروض كارفور اليوم الأربعاء: واليوم قدمت متاجر كارفور بالمملكة عروض التوفير ضمن العروض الأسبوعية لكارفور وتشمل، دجاج مُجمد 1200جم*10، عروض توفير المياه وعروض توفير ليز وعروض توفير المسحوق.

عروض نستو الرياض السنوية: واليوم أخر أيام العرض، وتُقدم 10 كيلو سكر الأسرة، عرض زيت صني، عروض الطماطم، عرض أرز الشيهانه، عروض اللحوم والأسماك والحليب.

كانت تلك أهم وأحدث عروض اليوم بالمملكة، وذلك ليوم الأربعاء بأشهر المتاجر والسلاسل الاستهلاكية، والتي شملت تقديم العديد من التخفيضات ومنها ما ينتهي اليوم وفق عروض أسبوعية أو مناسبات سنوية مُقدمة من تلك المتاجر ضمن احدث عروض الشراء اليوم بالسعودية.