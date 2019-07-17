عروض بنده من الخميس 18 يوليو ومهرجان الخمسة ريال لمعظم المنتجات

بعد أن شهدت عروض بنده للأسبوعين الماضيين في المملكة العربية السعودية، مجموعة من التخفيضات تحت شعار العشرة والعشرون ريال والتي شكلت عدد كبير من المنتجات تم بيعها للجمهور بتلك الأسعار، بدأت أسواق بنده هذا الأسبوع الذي يبدأ من غدًا الخميس 18 يوليو الموافق 15 ذو القعدة، وينتهي الأربعاء 23 يوليو الموافق 21 ذو القعدة، عروضها التي حملت شعارًا جديدًا وهو مهرجان الخمسة ريال، حيث تواجدت معظم السلع في عرض هذا الأسبوع تحمل ذلك السعر باختلاف الكميات، فهناك 100 جرام أو 200 أو 500 جرام وهكذا.

عروض بنده في مهرجان 5 ريال

بوزن ربع كيلو جاءت أسعار المفروم البقري والمكعبات والكفتة بسعر 5 ريال سعودي، وأجنحة دجاج اليوم عبوة واحد كيلو وكبدة وزن 400 جرام، وأفخاذ 500 جرام أيضًا بسعر 5 ريال، سمك المكرونة والسردين للكيلو بنفس القيمة، أما شعور صغير وصافي وزن نصف كيلو أيضا بقيمة 5 ريال، جبنة إيدام الهولندية وموزاريلا حلواني نصف كيلو بخمسة ريال، منتجات الألبان بماركاتها المختلفة من المراعي وكيري وبريزدون وأكتيفيا وداري، سواء كانت أجبان أو حليب سائل أو مجفف.

جميع منتجات دجاج ساديا المتميزة سواء كانت قطع أو أفخاذ أو صدور متبلة وغير متبلة كانت متواجدة في العروض، هذا بالإضافة إلى دجاج التنمية والوطنية، ويمكن متابعة جميع عروض بنده وأسعارها من خلال مجلة العروض التي سوف نضعها لكم في ملف واحد يمكنكم الإطلاع عليه:

