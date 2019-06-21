عروض بنده السعودية السارية من يوم السبت 22 يونيو وحتى الأربعاء المقبل

ما زالت عروض بنده مستمرة في جميع فروعها بالمملكة العربية السعودية والمستمرة، حتى يوم الأربعاء المقبل 26 يونيو الموافق 23 شوال وذلك في إطار تخفيضات موسم الصيف، والتي شهدت إقبال كبير من عملاء الشركة من السعوديين والمقيمين، مما دفع أسواق بنده إلى الاستمرار في رفع ذات الشعار وهو “أجمل لحظات الصيف”، والتركيز على السلع التي تخدم المواطنين في تلك الفترة والتي حققت مبيعات كبيرة في الفروع سواء الصغيرة أو الهايبر.

عروض بنده على الأجهزة الإلكترونية

شهدت العروض هذا الأسبوع مجموعة كبيرة من الخصومات على عدد لا بأس به من الأجهزة الإلكترونية، مثل الحواسيب المحمولة والجوالات والشاشات والسماعات وغيرها والتي سوف نعرض أبرزها.

•لابتوب أسوس بسعر 1079 وبخصم مقداره 120 ريال سعودي.

•حاسوب محمول إتش بي بالإضافة إلى طابعة من نفس الماركة.

•كانت شركة لينوفو حاضرة بحاسوبها المحمول آي 3 وتابلت آي 7.

•طابعة إتش بي الكل في واحد بسعر 89 ريال.

•راوتر محمول هواوي يُباع بقيمة 469 ريال سعودي.

•تليفزيونات ماركات مختلفة مثل تي سي إل، توشيبا، هاس، هيتاشي، نيكاي، سكاي وورث.

•سماعات كليك أون ورياضية إس بي إس وبلوتوث أووي.

•كابلات آبل وآيفون وإتش بي.

ويمكن الإطلاع على مجلة عروض بنده كاملة وقد تم تقسيمها على ملفين: