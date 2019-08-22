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عروض بنده السعودية اليوم من 22 إلى 28 أغسطس تحت شعار انطلاقة النجاح

كتب محمود المصريفي آخر تحديث
عروض بنده السعودية اليوم من 22 إلى 28 أغسطس تحت شعار انطلاقة النجاح
عروض بنده

طُرحت عروض بنده السعودية اليوم الخميس 22 أغسطس كعودة من جديد للعروض الأسبوعية، التي تتميز بها الشركة الأشهر في عالم شركات التجزئة في المملكة بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، وجاء شعار التخفيضات هذه المرة بمناسبة دخول المدارس تحت شعار “انطلاقة النجاح”، وتعهدت الأسواق في أحد صفحاتها بأن تجهيز الأبناء للمدارس عليهم، وأعلنت عن فرصة لكسب قسايم بقيمة ألف ريال سعودي من خلال التسجيل في موقع الكوبونات الذي وضعت رابطه في الصفحة رقم 32 وتعد هذه جائزة كبيرة للأسر السعودية.

عروض بنده السعودية اليوم

عروض بنده

شهدت الخصومات العديد من أنواع الفواكه والخضروات مثل المانجو اللذيذ بتشكيلاتها المختلفة، كذلك الشمام المنعش والذي يحبه الجميع لم تنسى العروض كذلك الفاكهة الصيفية، مثل الخوخ التركي والبخاري الأسباني والنكتارين الأردني والتركي والكيوي الإيطالي والعنب الأبيض المحلي وكمثرى جنوب أفريقيا، هذا بالإضافة إلى الخضروات الطازجة مثل الليمون والبصل الأحمر المصري والباذنجان والجزر الإسترالي.

وبالطبع كانت منتجات اللحوم والدجاج حاضرة وأشهر ما يميز عروض بنده في ذلك المجال اهتمامها بطرح تخفيضات على عروض دجاج ساديا، الذي يعشقه الجميع خاصة أنه ملائم للشواء بشكل متميز وأيضًا اللحوم البلدي والمستوردة، سواء كانت قطع بعظم أو بدونه ومفروم وشرائح متبلة، ويمكن الإطلاع على كافة العروض والمنتجات التي تم عرضها في مجلة هذا الأسبوع من خلال الملفين المرفقين حتى يتم التعرف على السلع التي يمكن الحصول عليها وأسعارها.


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عن الكاتب

محمود المصري

أعمل صحفي إلكتروني منذ تسعة سنوات وعملت في العديد من المواقع الإلكترونية كمحرر وكمشرف عام على بعض الأقسام وأكتب في كثير من المجالات

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