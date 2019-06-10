عروض بنده السعودية لمدة 3 أيام تنتهي الأربعاء المقبل وبتخفيضات متميزة

عروض بنده في السعودية سوف تنتهي يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو، والتي شملت عدة تخفيضات رائعة بمناسبة عيد الفطر المبارك على عديد المنتجات والسلع مع جوائز عديدة تصل إلى 300 جنيه ذهب، وتميزت تلك الخصومات بتنوعها وقيمتها المرتفعة، سواء كانت على اللحوم أو الألبان أو الحلويات ولعب الأطفال ومنتجات التجميل والمنظفات، أيضًا على مستلزمات المطبخ من أرز ومكرونة وشعرية وزيوت وأطقم من الأواني المختلفة بتشكيلاتها المتنوعة، ولم تنسى أسواق بنده العصائر والمشروبات الغازية والطبيعية وكذلك الملابس سواء الرجالي أو الحريمي أو الأطفال والشباب.

عروض بنده أون لاين

وبرغم كل ما سبق طرحت بنده بعض العروض الأخرى على موقعها الإلكتروني، وكذلك على صفحتها على الفيسبوك شملت الشاشات ولعل أبرزها منتجات توشيبا والجوالات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والسماعات والشواحن، ومما يميز عروض بنده السابقة أنها تتضمن معظم الماركات العالمية والشهيرة وبأسعار تنافسية، هذا ومن المنتظر أن تنتهي تلك العروض خلال الـ 48 ساعة القادمة لتبدأ عروض أخرى من يوم الخميس الموافق 13 يونيو، بتخفيضات جديدة وعلى سلع ومنتجات أخرى متنوعة ويمكنكم الإطلاع على مجلة عروض بنده خلال اليومين القادمين من الملف التالي.