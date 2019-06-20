عروض بنده بدءًا من 20 يونيو وسبعة أيام من التخفيضات الغير مسبوقة

تواصل عروض بنده مفاجآتها للشعب السعودي وللمقيمين داخل المملكة من دول أخرى، حيث طرحت اليوم الخميس 20 يونيو والموافق 17 شوال 1440 تخفيضات أخرى على منتجات أكثر تنوعًا وجودة، وما زالت أسواق الشركة الأكثر انتشارًا في ربوع السعودية تشارك المواطنين فرحتهم بموسم الصيف والأجازات ورحلات الشواطىء والمصايف، حيث كان للألعاب المائية حظ وفير هذا الأسبوع، حيث تشاهد من خلال ما تم طرحه داخل مجلة عروض السبعة أيام المقبلة أحواض سباحة بمقاسات مختلفة، وأسعار غير مسبوقة، فهناك ماركات بست واي الشهيرة في ذلك المجال بالقوارب والعوامات وبدل النجاة وحمامات السباحة المتنقلة والتي يمكن نصبها في أي مكان.

استكملت عروض بنده أيضًا لهذا الأسبوع ما بدأته الفترة الماضية بعرض مزيد من العصائر الطبيعية والمشروبات الغازية، والتي يزيد عليها الإقبال وبشكل كبير خلال الفترة الحالية مع تزايد درجات الحرارة، أما عن منتجات الألبان فحدث ولا حرج، فهناك تنوع كبير فيما سوف يتم عرضه خلال الساعات القادمة، من زبادي وحليب وجبنة بتشكيلات ومذاقات متنوعة تناسب جميع الأذواق للكبار والصغار.

عروض بنده على الأجهزة الكهربائية

شهدت الأجهزة الكهربائية المنزلية خصومات هائلة في العروض الأسبوعية هذه المرة، وكذلك كانت الماركات العالمية حاضرة مثل توشيبا وتي سي إل وهيتاشي ونيكاي وسكاي وورث بمقاسات مختلفة للشاشات وبجودة عالية، وبتخفيضات كبيرة وصلت إلى 600 ريال سعودي، هذا بالإضافة إلى الشوايات والأفران ومبردات الهواء والخلاطات، وحتى لا نطيل عليكم نترككم مع مجلة العروض والتي قمنا بتقسيمها إلى ملفين منفصلين لكثرة المنتجات.

الملف الأول

الملف الثاني