عروض بنده | تخفيضات عيد الأضحى ذي الحجة 1440 تعرف على احدث العروض الان

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج عروض “بنده” لشهر ذي الحجة 1440 تحت شعار “حج مبرور وسعي مشكور” ، وضمن العروض الكثير من السلع بمناسبة عيد الاضحى المبارك بأقل الاسعار، وتبدا العروض لمدة 14 يوم إبتداء من يوم 7 ذى الحجة وحتي 20 ذى الحجة 1440 هـ وحتي نفاذ الكميات، ويوجد العديد من الفروع فى مختلف انحاء المملكة العربية السعودية ومنها الرياض والدمام والطائف وجدة والمدينة المنورة، والاحساء ونجران والعديد من المناطق الاخري، وقد قامت الشركة بتقديم عروض خاصة بخروف العيد لكي يتمكن المواطن السعودي أو المقيم الحصول على أضحيته بكل سهولة .

عروض بنده

يقدم متجر بنده العديد من العروض بمناسبة عيد الاضحى المبارك وتستمر لمدة 15 يوم تحت شعار حج مبرور وسعي مشكور، ويتم طرح العديد من السلع التي تناسب مختلف الاذواق، ومن ضمن هذه السلع المشروبات الغازية، وزيوت الطعام، والفول والطحين وورق العنب، والاندومي والايس كريم وفول الصويا، وحليب نيدو المجفف، وشارب تانج المجفف، ومشروب راني، وقهوة جولد نسكافية، والعديد من انواع الشاي، والاحتياجات المدرسية إستعدادا للعام الجديد للشنط والادوات المدرسية، وعروض خاصة باجهزة اللاب توب والتابليت والجوالات، وعروض خاصة بأدوات التنظيف والعناية بالبشرة مثل شامبو العبايات أومينو، وبخاخ النشا ماريتو عبوة 400 مل، ومناديل جامبو رول فاين ، والعديد من الاغذية والاجبان واللحوم المجمدة مثل البرجر البقري ساديا، ويمكن الإطلاع على العروض من خلال هذه الصور.