عروض بنده للأيام الـ 4 بدءًا من اليوم الأحد 11 ذو القعدة والمجلة كاملة

انتهت عروض بنده التي كانت مُخصصة لثلاثة أيام بدأتها من الخميس الموافق 8 ذو القعدة وحتى أمس السبت، وبدأت اليوم الأحد 14 يوليو الشركة في طرح تخفيضات أخرى على منتجات جديدة ولمدة 4 أيام، تنتهي يوم الأربعاء المقبل مع نهاية مجلة العروض كاملة لهذا الأسبوع، وقد أعلنت بنده عن خصومات على مجموعة من الأجهزة الكهربائية والألكترونية، حيث أن على ما يبدو أنها شملت فقط تلك النوعية من السلع، والتي تمثلت في شواية هالوجين أي تي سي بسعر 149 ريال سعودي وبتخفيض يتخطى الـ 50%.

عروض بنده من الأحد إلى الأربعاء

كذلك شهدت العروض تخفيضات على غلاية ستانلس ستيل كليك أون حجم 1.8 لتر، حيث انخفض سعرها من 69 ريال إلى 29 في خصم كبير يصل إلى 75% وهو غير مسبوق، وكان هناك فرن كهربائي إميجوي الذي كان يُباع بسعر 419 ريال وبعد الخصم وصل إلى 249، ومكواة فيليبس 1400 وات وهي تعمل بالبخار، وأصبح سعرها في عروض بنده لهذه الأيام الأربعة 49 ريال، شملت المنتجات أيضًا جوالات آبل أيفون من النوع إكس آر حيث كان سعر الجهاز سعة 64 جيجا 2479 ريال، بعد أن تم خصم قيمة 550 ريال من سعره الأصلي، أما الهاتف من نفس الماركة سعة 128 جيجا فشهد تخفيض بنفس القيمة تقريبًا وأصبحت قيمته السعرية 2949 ريال.

كان أيضا هناك تواجد لنفس الجهاز وهو آبل آيفون ماكس سعة 64 جيجا بقيمة 3749 ريال، هذا كله بجانب مجلة العروض الأسبوعية، والتي سبق طرحها الخميس الماضي وفيما يلي سوف نضع لكم ملفات العروض الأخيرة بجانب ملف لعرض الأسبوع.



وفيما يلي ملف مجلة العروض الكاملة والمستمرة حتى الأربعاء المقبل

