عروض بنده لمدة 3 أيام فقط من الخميس للسبت وفي الهايبر أيضًا

برغم من أن عروض بنده اليوم الخميس على عدد كبير من المنتجات شملت خصومات جيدة تسري من اليوم ولمدة أسبوع كامل، وبالتحديد من 13 إلى 19 يونيو الجاري، إلا أن أسواق بنده سواء في الفروع العادية أو الهايبر قامت بطرح عروض أخرى لمدة ثلاثة أيام فقط تبدأ اليوم وتنتهي السبت، مؤكدة أن الكمية محدودة وقد ينتهي العرض قبل الموعد المحدد وذلك بعد نفاذ الكميات المطروحة، وطالبت عملائها بسرعة التوجه إلى فروعها المتعددة للاستفادة من تلك التخفيضات بمناسبة فصل الصيف وموسم الأجازات.

عروض بنده وهايبر بنده المحددة بـ 3 أيام

وقد شملت عروض بنده عبوتين من زيت دوار الشمس شروق، بحيث أن السعر الخاص بهما بقيمة عبوة واحدة وسعر 18 ريال سعودي تقريبًا، وأيضًا البرجر البقري أو الدجاج لمنتجات ساديا وبسعر 10 ريال والعبوة وزن 672 جرام، من نفس الشركة يوجد ناجتس الدجاج المقرمش وبالجنبة، كذلك عبوات 300 أو 272 جرام وبسعر 5 ريال ونصف للعبوة ويمكن الإطلاع على العروض من الملف التالي :

عروض هايبر بنده

أما عن عروض الهايبر في تلك الفترة المحددة فقد شملت منتجات أخرى كهربائىة مثل خلاط إمجوي ثلاثة في واحد، هذا بالإضافة إلى صانعة سندوتشات 2 في 1 كينوود، وغلاية كهرباء تيفال، وفرن كهربائي لوكسيل سعة 36 لتر، وبتخفيض كبير يصل إلى 40% والعروض مجمعة فيما يلي.

هذا كله بالإضافة إلى العروض الأسبوعية التي أطلقتها أسواق بنده صباح اليوم، وتستمر لمدة أسبوع كامل على عدد كبير من المنتجات والسلع المتنوعة وكلها مجمعة في هذا الملف.