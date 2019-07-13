عروض بنده المستمرة والمتجددة وتخفيضات تصل إلى 25%

تتضمن عروض بنده بشكل مستمر على خصومات رائعة وكبيرة على منتجاتها التي تحمل اسمها، والتي تعرضها داخل فروعها وفي الهايبر، وتتميز تلك السلع بتنوعها، فهي تشمل جبنة مطبوخة بأوزان 500 جرام للواحدة، وفول مدمس بوزن 450 جرام بسعر 10 ريال سعودي للخمسة عبوات، والخضروات المتنوعة المحفوظة، وزيت بنده دوار الشمس للقلي والطبخ والقشدة وكريمة البندق والكاكاو، ولحم التونة الخفيف واللذيذ في زيت الزيتون، والطحينة والأرز التايلاندي المعطر، ومياه عبوات 200 و 330 مل، وصدور دجاج طرية واللبنة بطعمها الشهي، والذي يعشقه الجميع من الكبار والصغار على حد السواء.

عروض بنده للمنظفات التي تحمل علامتها

تشمل تلك المنتجات نوعيات متعددة لتنظيف المنزل، وتحمل بكل تأكيد علامة شركة بنده مثل منظفات الزجاج عبوات 775 مل بـ 5 ريال للعبوة، وسائل غسيل الصحون واحد لتر، ومنعم الأقمشة ومناديل للحمام 8 لفات ماكسي رول بطول 300 متر، وكاسات ورقية وأعواد قطنية ونايلون لاصق وأكياس نفايات، وعبوات مناديل ورقية للوجه يتم إعادة تعبئتها حيث يشمل العرض 200 منديل في 10 علي بسعر 20 ريال، وسوائل مطهرة عبوة 5 لتر للواحدة وبسعر 15 ريال، كذلك مبيض 2 في 1 وورق تنشيف للمطبخ 8 رول.

بالطبع هناك العديد من المنتجات والتخفيضات المختلفة حرصت أسواق بنده كعادتها على تواجدها في عروضها الأسبوعية، والتي تصل إلى 25% على عديد منها، وذلك خلال العرض الأسبوعي والذي بدأ من يوم 11 يوليو وتنتهي الأربعاء 17 من هذا الشهر، والموافق 14 من ذو القعدة والتي يمكن مشاهدتها من هذا الملف.

