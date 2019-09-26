عروض بنده وهايبربنده السعودية .. خصومات تصل لـ50% بمناسبة مرور 40 سنة على تأسيس بنده

عروض بنده وهايبربنده الأخيرة، أطلقتها شركة بنده الرائدة في تجارة البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، وتتضمن تخفيضات تصل لـ50% على مختلف البضائع والسلع المتوفرة لديها بمناسبة مرور 40 عامًا على تأسيس بنده، حيث نشرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي عروضها المميزة وعلقت ” احتفلوا معنا بمرور 40 سنة و زيادة على تأسيس بنده، لا تفوتكم زيارتنا هذا الأسبوع لتستمتعوا بتخفيضات تصل إلى 50% في جميع فروع بنده وهايبربنده”، وأعلنت أن العرض يسري من يوم الخميس 27 محرم إلى يوم 3 صفر 1441هـ، أو حتى نفاذ الكمية، وفي هذه المقالة ننشر صور لعروض بنده كما وردت في المجلة الأسبوعية التي تشمل الكثير من السلع والمنتجات المطروحة للبيع خلال العرض.







عروض بنده وهايبربنده







عروض بنده وهايبربنده بمناسبة مرور 40 عام على تأسيس بنده

بمناسبة احتفالية الذكرى السنوية 40 سنة وزيادة، أطلقت شركة بنده عروضها لهذا الأسبوع بتخفيضات هائلة على الأسعار تصل إلى 50% على العديد من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنظفات وكافة مستلزمات العائلة، وشاشات التلفزيون والموبايلات وإكسسواراتها وغيرها الكثير، وفيما يلي صور آخر عروض بنده وهايبر بنده:

عروض بنده على المواد الغذائية







عروض بنده على المنظفات ومستلزمات العائلة

عروض الاجهزة الكهربائية والمنزلية والإلكترونيات

عروض بنده وهايبر بنده الاسبوعية

تتميز شركة بنده بعروضها المتجددة بشكل أسبوعي، إضافة إلى عروضها اليومية المميزة، لتناسب كافة فئات المجتمع ومن كافة الطبقات الإجتماعية، كما تتميز تخفيضاتها بأنها مذهلة ومنافسة لمثيلاتها من الشركات التي تعمل في ذات القطاع، لذلك يرجى متابعتنا باستمرار لنطلعكم على كل جديد من عروض بنده وهايبر بنده الاسبوعية.