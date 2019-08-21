عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية من 21 إلى 27 ذو الحجة 1440 تحت شعار “أقوى العروض على جميع احتياجات المدرسة”

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية لا تتوقف وهي مستمرة أسبوعيًا، وقد أطلقت الشركة السعودية ” بنده” بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد 1440/1441 في المملكة، عرضها الجديد لهذا الأسبوع تحت شعار “أقوى العروض على جميع احتياجات المدرسة”، وذلك في كافة فروعها في أنحاء المملكة، التي تشهد إقبالا ملحوظًا من عملاء الشركة التي أثبتت كفاءة عالية ومنافسة قوية في مجال البيع التجزئة، وشملت العروض لهذا الاسبوع مختلف السلع والمنتجات التي تهمّ كافة أفراد العائلة من مواد غذائية وأدوات منزلية وأجهزة كهربائية واجهزة إلكترونية وشاشات التلفزيون والمستلزمات المدرسية وغيرها الكثير من المنتجات، بخصومات وتخفيضات مميزة لتناسب كافة مستويات فئات المجتمع السعودي.

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية

ماذا شملت عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية؟

تبدأ عروض بنده لهذا الأسبوع من 21 ذو الحجة إلى 27 ذو الحجة 1440هـ، شاملة العديد من السلع والمنتجات المعروضة للبيع ، وفيما يلي صور مجلة بنده وهايبر بنده لعروض هذا الأسبوع :

عروض المواد الغذائية من بنده وهايبر بنده الأسبوعية

عروض المنظفات ومستلزمات العائلة من بنده وهايبر بنده

عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

عروض شاشات التلفزيون والأجهزة الإلكترونية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية على المستلزمات المدرسية