عروض بنده وهايبر بنده السعودية آخر أسبوع لشهر يوليو 2019 تحت شعار “أفضل قيمة على الإطلاق”

أطلقت الشركة السعودية “بنده” عروض بنده وهايبر بنده للأسبوع الأخير من شهر شهر ذي القعدة 1440/ يوليو 2019 ، تحت شعار “أفضل قيمة على الإطلاق”، داخل أسواق المملكة كما عودت عملائها اسبوعيًا و باستمرار ، على مثل هذه العروض بتخفيضات على أسعار مختلف منتجاتها وسلعها بشكل كبير ومميز، حيث تصل التخفيضات إلى 50% من قيمة السلع المعروضة للبيع، وتعتبر الشركة من الشركات الرائدة في المملكة في البيع بالتجزئة للعديد من السلع من أجهزة كهربائية وإلكترونية وأدوات منزلية، وأجهزة الموبايل والسلع الغذائية، وبأسعار تناسب جميع فئات وطبقات المجتمع السعودي.

عروض بنده وهايبر بنده السعودية

عروض بنده لآخر أسبوع من يوليو 2019

تشمل عروض بنده للأسبوع الأخير من شهر يوليو 2019 الكثير من السلع التي يحتاجها كل بيت في المملكة وقد بدأت العروض فعليًا من يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019 وتستمر إلى يوم الأربعاء 31 يوليو الجاري، أو حتى نفاذ الكميات المعروضة للبيع وفيما يلي العروض لهذا الاسبوع حسب مجلة بنده وهايبر بنده:

عروض هايبر بنده للغذائيات والمشروبات

عروض هايبر بنده للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

عروض هايبر بنده للمنظفات والعطور ومستلزمات الأطفال

عروض بنده للألبسة والأثاث المنزلي