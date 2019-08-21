عروض بن داود السعودية والتي لا تشمل خميس مشيط من 21 لـ27 أغسطس

أُعلنت منذ قليل عروض بن داود بالمملكة العربية السعودية فيما عدا خميس مشيط، والذي يكون له عروض خاصة ومستقلة به في ذات الوقت، وسوف تسري تلك التخفيضات التي شهدتها العروض من اليوم الأربعاء الذي يوافق ميلاديًا 21 أغسطس وهجريًا 20 ذو الحجة، وتنتهي يوم الثلاثاء المقبل، وقد جاء ذلك العرض لهذا الأسبوع تحت شعار “العودة للمدارس”، حيث تهتم الأسواق بطرح المنتجات التي تهم الأسرة السعودية مثلها مثل بقية شركات التجزئة وقد اتضح ذلك من عروض كارفور منذ قليل، والتي يقبل الجميع على شراءها في تلك الفترة من كل عام استعدادًا لموسم الدراسة والذي سوف يبدأ قريبًا.

عروض بن داود دون خميس مشيط

شملت العروض لهذا الأسبوع العديد من المواد الغذائية على رأسها بكل تأكيد الفواكه والخضروات، مثل الرمان الطائفي والبخارة الأحمر والأصفر بطعمه اللذيذ وبسعر 7.95 ريال سعودي، كذلك التفاح الجالا والخوخ والبطيخ الذي يعشقه الكبار والصغار خاصة في فترة فصل الصيف، والأناناس ذو المذاق المنعش بسعر 7.95 ريال للحبة الواحدة، وشملت الخصومات أيضًا البصل والكوسة والبامية الكبيرة والجزر الصيني والفلفل الرومي الأخضر وكل ذلك بأسعار مخفضة ومتميزة.

كذلك كانت اللحوم والدجاج متواجدة في خصومات هذا الأسبوع مثل مثل الإستيك والأوصال والسمانة والمفروم البقري البرازيلي، وكانت شركتي التنمية ورضوى بدجاجها حاضرة سواء كاملة أو قطع أو شاورما، ولعشاق الأسماك يوجد ضمن عروض بن داود لهذا الأسبوع سمك السلطان إبراهيم وماكريل وسلماني وهامور وديراك وشعور كبير، وللإطلاع على كامل العروض يمكن مطالعتها من الملف المرفق.