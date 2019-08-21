عروض بن داود خميس مشيط بدءًا من اليوم وحتى 27 أغسطس

تحظى عروض بن داود خميس مشيط بمتابعة كبيرة واهتمام أكبر، لما لها من سمعة طيبة من حيث عدد المنتجات المعروضة وكذلك التخفيضات في الأسعار، وبرغم أن معظم السلع المتواجدة في تلك العروض التي تصدر كل يوم أربعاء أسبوعيًا لا تختلف كثيرًا عن تلك المتواجدة في بقية الفروع، إلا أنه بكل تأكيد توجد خصومات أكثر على منتجات غير موجودة في الأقسام الأخرى من أسواق التجزئة الشهيرة بالمملكة، وهو ما يجعل الإقبال عليها شديد وقد راعت أيضًا هذه المرة إقتراب موسم المدارس وجاءت ملبية لرغبات الأسرة السعودية.

عروض بن داود خميس مشيط

ما زالت بن داود تعرض لحوم الغنم حيث كان من ضمن المتواجد في خميس مشيط هذا الأسبوع كتف وفخذ ولحم غنم بدون عظم، هذا بالإضافة إلى لحوم العجول وهذا غير متواجد في الفروع الأخرى، كذلك برجر الدجاج واللحم وشرائح متبلة بالتتبيلة اللذيذة التي يعشقها الجميع في الشواء، وبخصوص الأسماك كان متواجد الدنيس والبياض والحريد، وهي أيضًا خاصة بذلك الفرع بالإضافة إلى تلك المتواجدة في الأماكن الأخرى من الأسواق وهي الماكريل والشعور الكبير والهامور.

وفيما يتعلق بالألبان فكانت هناك ماركات كثيرة حاضرة مثل المراعي وتورا بيكا وأنكور ونيدو ولونا وغاردن، بتخفيضات رائعة تصل في بعضها إلى ما يزيد عن 20 ريال سعودي، كذلك شملت عروض بن دواد خميس مشيط العديد من المنتجات الأخرى يمكنكم متابعتها من الملف المرفق.