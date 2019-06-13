عروض ركن العثيم الخميس 13 يونيو وتخفيضات تصل لـ 25%

عروض ركن العثيم اليوم الخميس شملت عدة تخفيضات على عديد المنتجات، والتي جاءت في مجملها منتجات غذائية، وبرغم وجود الخصومات الأسبوعية والتي تطرحها أسواق العثيم كل أسبوع، إلا أن العملاء يهتمون أيضًا بما يتم طرحه تزامنًا معها من عروض الركن، خاصة أنها تأتي على سلع يقبلون على شرائها ويحتاجها معظم الأسر والعائلات، وقد احتوت هذا الأسبوع على مكرونة أبو فهد وأرز مصري وزيوت هالي النقية وزيت الذرة عافية 1.8 لتر، حيث يتم صرف معه عبوة ثلاثة أرباع لتر مجانًا وبدون مقابل.

منتجات عروض ركن العثيم اليوم 13 يونيو

شملت كذلك العروض أرز بسمتي الشعلان عبوة 10 كجم وسكر الأسرة الناعم ودجاج الوطنية المجمد، ولم تنسى العروض المنظفات والصابون، حيث وُجد من ضمنها صابون فيري السائل عبوة 1.5 لتر وصابون تايد المُركز ومناديل وجه سمايل، وعن منتجات الألبان التي طرحتها أسواق العثيم في عروض ركنها لهذا الأسبوع ،كانت جبنة المراعي كاسات بطعم القشطة ومعها كيس حليب نيدو بودرة، وكذلك حليب نستلة السائل عبوة 395 جرام بسعر 5 ريال سعودي وفيما يلي صور تلك العروض.