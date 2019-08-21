عروض ركن العثيم اليوم تُعلن منذ قليل بتخفيضات ومنتجات متميزة

كعادة أسواق العثيم تطرح مع عرضها الرئيسي يوم الخميس، عروض ركن العثيم والذي يتكون من المنتجات التي شهدت رواجًا في فروع الشركة خلال الفترة الأخيرة، وكذلك يقبل عليها عملاء العثيم ولأنها تحاول أن ترضي عملاءها فهي توفر لهم ما يحتاجون إليه بأسعار متميزة، وتتميز الأسواق بأنها لها منتجاتها الخاصة التي لا يمكن أن تجدها في أماكن أخرى، وهو ما جعلها تحتل المرتبة الثانية بعد بنده وفقًا للأرباح وعدد العملاء ونسبة البيع التي تتم داخل فروعها المتعددة.

عروض ركن العثيم

وقد شهدت العروض هذا الأسبوع شاي ليبتون النقي ذو المذاق الرائع عبوة تحتوي على 200 كيس، يصل سعرها إلى 20 ريال سعودي تقريبًا، هذا بالإضافة إلى علبة حليب نيدو البودرة وزن 2 كيلو ونص بأسعار تصل إلى 50 ريال، كذلك كان الأرز حاضرًا وماركة وارد الشعلان عبوة 10 كجم بسعر 54 ريال، والسكر كان له نصيب هو الآخر والعلامة التجارية أبو فهد والتي تزن 10 كيلو جرام من السكر الناعم، وزيت نور دوار الشمس عبوة لتر و800 مللي.

هذا وتحت شعار المدرسة معنا أوفر شهدت العروض مجموعة من الأدوات المدرسية بأسعار جيدة وجودة عالية تناسب الطلبة والطالبات، هذا وهناك عدد آخر من المنتجات يمكنكم الإطلاع عليها ومعرفة التخفيضات التي طرحتها عروض ركن العثيم بشأنها من خلال الملف المرفق والذي يشمل جميع تلك العروض.