





نرصد عروض زين للإنترنت بالمملكة السعودية التى لا يتوقف عليها البحث وخاصة من الشباب حيث تعتبر شركة زين للاتصالات أول شركات الاتصالات بالمملكة، وتهتم بدعم مستخدميها طول الوقت بتوفير باقات زين للإنترنت المميزة بأعلى سرعة، كما تقدم الشركة خصائص كل باقة حتى يستطيع المشترك اختيار المناسب منها، لذلك نقدم عروض زين للإنترنت بالمملكة السعودية ورابط الشركة لمعرفة مزيد من التفاصيل عن العروض.







عروض زين للإنترنت بالمملكة السعودية







توفر شركة زين للاتصالات عروض مميزة للإنترنت بسرعة فائقة وأسعار مناسبة للغاية، حيث أن باقات زين للإنترنت متنوعة حتى تناسب جميع الفئات ويمكنهم اختيار مايريدونه من عروض زين للإنترنت على النحو التالي:

الباقة سعر الشحن (ريال) الصلاحية كود التفعيل رمز إلغاء التجديد التلقائي 50 ميجابايت 1.5 يوم واحد أرسل (D50) إلى 959 أرسل (CA50M ) إلى 959 500 ميجبايت 12 أسبوع أرسل (D500) إلى 959 أرسل (CA500) إلى 959 1 جيجابايت 30 شهر واحد أرسل (D1000) إلى 959 أرسل (CA1GB) إلى 959 2 جيجابايت 50 شهر واحد أرسل (D2000) إلى 959 أرسل (CA2GB) إلى 959 5 جيجابايت 75 شهر واحد أرسل (D5000) إلى 959 أرسل (CA5GB) إلى 959 10 جيجابايت 95 شهر واحد أرسل (10GBM) إلى 959 أرسل (CA10M) إلى 959 10 جيجابايت 165 3 أشهر أرسل (10GB) إلى 959 أرسل (CA10G) إلى 959 20 جيجابايت 220 3 أشهر أرسل (20GB) إلى 959 أرسل (CA20G) إلى 959 50 جيجابايت 265 3 أشهر أرسل (50GB) إلى 959 أرسل (CA50G) إلى 959 100 جيجابايت 320 3 أشهر أرسل (100GB) إلى 959 أرسل (CA100) إلى 959 150 جيجابايت 360 3 أشهر أرسل (150GB) إلى 959 أرسل (CA150) إلى 959 300 جيجابايت 430 3 أشهر أرسل (300GB) إلى 959 أرسل (CA300) إلى 959







يجدر الإشارة إلى أن عروض زين للإنترنت بالمملكة السعودية السابق ذكرها غير شاملة الضريبة المُضافة التي تبلغ 5 % وهى تخصم عن الشحن.

باقات زين للإنترنت







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ونواصل متابعة عروض زين للإنترنت بالمملكة السعودية ونطرحها لكم باستمرار من أجل ملاحقة كل ماتوفره الشركة من عروض متميزة.