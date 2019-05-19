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عروض زين للإنترنت بالمملكة السعودية وتفاصيل جميع الباقات

كتب عبد الله جمعة آخر تحديث

نرصد عروض زين للإنترنت بالمملكة السعودية  التى لا يتوقف عليها  البحث وخاصة من الشباب حيث تعتبر شركة زين للاتصالات أول شركات الاتصالات بالمملكة، وتهتم بدعم مستخدميها طول الوقت بتوفير باقات زين للإنترنت المميزة بأعلى سرعة، كما تقدم  الشركة خصائص كل باقة حتى  يستطيع المشترك اختيار المناسب منها،  لذلك نقدم عروض زين للإنترنت بالمملكة السعودية ورابط الشركة لمعرفة مزيد من التفاصيل عن العروض.

عروض زين للإنترنت بالمملكة السعودية
عروض زين للإنترنت بالمملكة السعودية

عروض زين للإنترنت بالمملكة السعودية

توفر شركة زين للاتصالات  عروض مميزة للإنترنت بسرعة فائقة وأسعار مناسبة للغاية، حيث أن باقات زين للإنترنت متنوعة حتى تناسب جميع  الفئات  ويمكنهم  اختيار مايريدونه من عروض زين للإنترنت على النحو التالي:

الباقةسعر الشحن (ريال) الصلاحيةكود التفعيلرمز إلغاء التجديد التلقائي
50 ميجابايت1.5 يوم واحد أرسل (D50) إلى 959 أرسل (CA50M ) إلى 959
500 ميجبايت  12أسبوع أرسل (D500) إلى 959 أرسل (CA500) إلى 959
  1 جيجابايت30شهر واحد أرسل (D1000) إلى 959أرسل (CA1GB) إلى 959
  2 جيجابايت 50شهر واحد أرسل (D2000) إلى 959أرسل (CA2GB) إلى 959
5 جيجابايت75شهر واحدأرسل (D5000) إلى 959أرسل (CA5GB) إلى 959
10 جيجابايت 95شهر واحد أرسل (10GBM) إلى 959 أرسل (CA10M) إلى 959
10 جيجابايت 1653 أشهر أرسل (10GB) إلى 959 أرسل (CA10G) إلى 959
20 جيجابايت 2203 أشهر أرسل (20GB) إلى 959أرسل (CA20G) إلى 959
50 جيجابايت2653 أشهرأرسل (50GB) إلى 959أرسل (CA50G) إلى 959
100 جيجابايت 3203 أشهرأرسل (100GB) إلى 959أرسل (CA100) إلى 959
150 جيجابايت 3603 أشهرأرسل (150GB) إلى 959أرسل (CA150) إلى 959
300 جيجابايت4303 أشهرأرسل (300GB) إلى 959أرسل (CA300) إلى 959

يجدر الإشارة إلى أن عروض زين للإنترنت بالمملكة السعودية  السابق ذكرها غير شاملة الضريبة المُضافة التي تبلغ 5 % وهى   تخصم عن الشحن.

باقات زين للإنترنت

يمكنكم الاستعلام عن باقات زين للإنترنت فور الدخول على موقع شركة زين من هــــــــــنا

ونواصل متابعة عروض زين للإنترنت بالمملكة السعودية ونطرحها لكم باستمرار من أجل ملاحقة كل ماتوفره الشركة من عروض متميزة.

 

 

 

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عن الكاتب

عبد الله جمعة

معد بقناة المجد الإخبارية، مواليد 1993، باحث في مرحلة الماجستير تخصص علاقات عامة، حاصل علي بكالوريوس إعلام من جامعة الأزهر، من هواياتي المفضة القراءة والإلقاء وبالطبع الكتابة.

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