عروض طيران ناس لشتاء 2019/2020.. أقوى العروض السنوية “تذاكر تبدأ بـ39 ريال للرحلات الدخلية و199 ريال للخارجية”

عروض طيران ناس تعتبر من أقوى عروض شركات الطيران السعودية الخاصة، حيث تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة، وتعتبر ناس من شركات الطيران الخاصة الرائدة في المملكة التي تعتمد النظام الاقتصادي، وتقدم خدماتها داخل المملكة إلى 11 وجهة، و 26 وجهة دولية تشمل منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، وقد أعلنت عن أقوى العروض السنوية لشتاء 2019/2020، بهدف جذب المسافرين على مدار السنة ليكونوا على متن رحلاتها وتضمنت عروضها الجديدة، أسعار تذاكر تبدأ بـ39 ريال للرحلات داخل المملكة وبـ199 ريال للرحلات خارج المملكة، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية وتشجيعية لعملائها، وبجودة عالية ومميزة.

عروض طيران ناس لشتاء 2019/2020

المدة الزمنية لحجز التذاكر والشروط ورابط الحجز الإلكتروني

تقوم شركة طيران ناس التي تملك أسطولًا مكون من 30 طائرة، بتشغيل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعيًا إلى 35 وجهة محلية ودولية، وأما الفترة الزمنية لحجز التذاكر والشروط وفق العروض المطروحة وفقًا لما يلي:

أحكام وشروط عروض الرحلات الداخلية والدولية