عروض كارفور السعودية اليوم من 21 إلى 27 أغسطس وشعار “استعدوا اجهزوا”

عادت عروض كارفور الأسبوعية من جديد بعد أن كان عرضها الرئيسي قبل عيد الأضحى المبارك يشمل أسبوعين كاملين، حيث تم طرح عرض هذا الأسبوع من يوم الأربعاء 21 إلى الثلاثاء 27 أغسطس، وقد شهد تخفيضات كبيرة على عدد من المنتجات التي تحتاجها الأسرة خاصة في فترة المدارس، حيث اقتربت تلك الفترة وقد جاءت الخصومات تحت شعارين أحدهما بعنوان “عروض رائعة”، والأخر بعنوان “استعدوا اجهزوا جاء وقت المدارس”، وقد وضح ذلك من تواجد جميع السلع المتعلقة بالطلبة من أدوات مدرسية وملابس.

عروض كارفور السعودية لهذا الأسبوع

كعادة كارفور كانت نقاط ماي كلوب حاضرة على عدد كبير من المنتجات والتي تضمن للعميل خصم يصل إلى 10% في حالة شراءها، وينطبق ذلك على جميع المنظفات والشنط المدرسية وقوارير المياه التي يستخدمها الطلبة وأعمال ومشغولات يدوية، وأيضًا جميع الألعاب والسراويل الولادي والبناتي والجوارب، كما شهدت تلك الخصومات بعض المنتجات الغذائية مثل الأنانس والمرتديلا دجاج ورومي وبقري.

من ناحية أخرى لم تنسى عروض كارفور كعادتها تخفيضاتها على الأرز والمكرونة، وقد كانت هناك علامات تجارية عديدة داخل هذا العرض مثل سيلا الأمريكي وعبوة أم العيال التي تبلغ 10 كيلو جرام بسعر 35.95 ريال، وبتخفيض مقدار 10 ريال سعودي، كذلك أرز ستايل وبنت النيل وتيلدا ومكرونة قودي والجود، كل ذلك كان في عبوات مختلفة وبأسعار تنافسية تناسب الجميع وللإطلاع على بقية العروض يمكنكم مطالعة الملف المرفق.