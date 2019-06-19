عروض كارفور السعودية تحطم الأسعار وتطرح تخفيضات مذهلة حتى 25 يونيو

جاءت عروض كارفور السعودية هذا الأسبوع تحت شعار “حطمنا الأسعار” في الفترة من الأربعاء 19 إلى الثلاثاء الموافق 25 يونيو، لتفاجىء عملائها بمجموعة أخرى من التخفيضات على عدد كبير من المنتجات المتنوعة وذات الماركات العالمية، وقد تنوع عرض الأسواق الشهيرة لهذه الفترة ما بين خصومات أو إضافة عبوات مجانية على العبوة الأصلية، فعلى سبيل المثال للأسعار التي تم تخفيضها وبنسبة كبيرة نجد مسحوق غسيل تايد عبوة حجمها 7 كيلو جرام، ليصبح سعرها 45 ريال سعودي وبخصم يصل إلى 51% تقريبًا من قيمتها السعرية الأصلية.

أما عن السلع التي تم مضاعفتها مجانًا نجد زيت الزيتون رحمة، والذي يُصرف مجانا عبوة ربع لتر مع الزجاجة التي حجمها 500 مل، كذلك زيت شهية وعافية والعديد من السلع الأخرى التي سوف تشاهدونها في الأسفل، في ملف يشتمل على مجلة عروض كارفور كاملة.

عروض كارفور على اللحوم والدجاج

شملت دجاج اليوم المُجمد وزن 1200 جم في 10 عبوات والتي أصبحت بقيمة 107 ريال سعودي وبتخفيض قيمته 17%، بالإضافة إلى الفروج الذهبي التابع لشركة وطنية، وأرجل وأفخاد وصدور وغيرها من منتجات الدجاج لعدة شركات غذائية مختلفة، أما عن اللحوم فهناك خروف نعيمي كامل عمر من 2 لـ 4 سنوات، ولحم حاشي بالعظم وبدون ومكعبات بقري ومفروم بماركات متنوعة والكثير من العروض الأخرى.

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