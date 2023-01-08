عروض كارفور السعودية على الساعات الذكية والأجهزة الإلكترونية العرض ساري حتى يوم 17 يناير 2023

بمناسبة العام الجديد يقدم كارفور السعودية للمواطنين والمقيمين بالمملكة الكثير من العروض والخصومات المذهلة على الساعات الذكية وأجهزة التابلت وأيضًا الأجهزة المنزلية، وهذا العرض ساري حتى 17 يناير من هذا الشهر، ومن خلال مقالنا هذا سنتعرف على الأسعار وأنواع الأجهزة المتوفرة في عروض كارفور.

‏عروض كارفور السعودية على الساعات الذكية

‏يوجد في عروض كارفور ساعة ذكية ماركة هواوي بسعر 199 ريال بدلا من 229 ريال سعودي.

‏متوفر في عروض كارفور ساعة ذكية ماركة ماي كاندي بسعر 199 ريال بدلا من 249 ريال سعودي.

‏تتضمن عروض كارفور ساعة ذكية ماركة روكسون بسعر 129 ريال بدلا من 199 ريال سعودي.

‏يوجد بالعرض ساعة ذكية ماركة اي تي ال بسعر 19 ريال بدلا من 29 ريال سعودي.

‏متوفر في عروض كارفور ساعة ذكية Apple الإصدار 8 بسعر 1749 ريال بدلا من 1949 ريال سعودي.

‏تتضمن عروض كارفور ساعة ذكية Apple الإصدار 7 بسعر 1599 ريال بدلا من 1899 ريال سعودي.

‏عروض كارفور على أجهزة الآيباد

‏يوجد في عروض كارفور ايباد 11 برو بمساحة تخزين 128 جيجا، استخدام واي فاي، بسعر 3599 ريال سعودي بدلا من 3749 ريال سعودي.

‏ متوفر في عروض كارفور ايباد 9 2021 بمساحة تخزين 64 جيجا، استخدام واي فاي، بسعر 1449 ريال بدلا من 1899 ريال سعودي.

‏يوجد في عروض كارفور جهاز أبل MACBOOK AIR بمساحة تخزين 256 جيجا، بسعر 3999 ريال بدلا من 4769 ريال سعودي.

تتضمن عروض كارفور على تابلت نوكيا بمساحة تخزين 32 جيجا، استخدام واي فاي بسعر 699 بدلا من 799 ريال سعودي.

متوفر بالعرض أيضًا تابلت ماركة سامسونج جالاكسي بمساحة تخزين 32 جيجا، 10.5 بوصة استخدام واي فاي بسعر 889 ريال بدلا من 1149 ريال سعودي.

يوجد في عروض كارفور تابلت لينوفو بمساحة تخزين 32 جيجا استخدام واي فاي بسعر 389 ريال بدلا من 599 ريال سعودي.

عروض كارفور السعودية على شاشات التلفاز

عروض كارفور السعودية على الأجهزة المنزلية