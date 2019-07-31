عروض كارفور السعودية عيد الأضحى 1440هـ.. عروض رائعة وأقوى التخفيضات

عروض كارفور السعودية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك 1440 التي تطرحها شركة كارفور، فرنسية الأصل وتمتلك سلسلة مراكز تجارية عالمية والتي تعتبر من أكبر السلاسل التجارية في العالم من حيث الحجم ، ومن حيث الدخل ثاني أكبر مجموعة لمنتجات التجزئة في العالم ، وتتميز كارفور بعروضها الأسبوعية، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك تقدم أفضل عروضها تحت شعار عروض رائعة وأقوى التخفيضات ، وآخر عروضها الأسبوعية تبدأ من يوم الأربعاء 28 ذو القعدة ويستمر حتى يوم الخامس من ذي الحجة 1440هـ ، إضافة إلى عروض الصحة والجمال المميزة والتي تستمر حتى الـ12 ذو الحجة 1440هـ ، وتطرح كارفور عروضها بتخفيضات مميزة على مختلف منتجاتها وسلعها.

عروض كارفور السعودية

عروض كارفور عيد الأضحى 1440هـ السعودية

تمتاز عروض كارفور في المملكة العربية السعودية بالتخفيضات في الأسعار بشكل مميز ومنافسة قوية على مختلف منتجاتها والسلع المعروضة للبيع والتي تشمل الأغذية والمشروبات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والإلكترونيات والعديد من المنتجات التي تلبي كل أفراد الأسرة ورغبات مختلف فئات المجتمع، وفيما يلي صور لعروض كارفور في كافة فروعها بالمملكة وفق المجلة الصادرة عن الشركة:

عروض كارفور على الغذائيات

عروض كارفور على الأدوات المنزلية والمفروشات والألبسة

عروض كارفور على مستلزمات الصحة والجمال

عروض كارفور على الاجهزة الكهربائية والإلكترونية