عروض كارفور السعودية للويكند وتخفيضات قوية بمناسبة العودة للمدارس

تستمر كارفور بطرح عروضها القوية المنافسة للسوق السعودي، والتي تتلخص في تخفيضات علي كافة منتجاتها، كما انها تقوم بطرح عروض اسبوعية، والتي تسمي بعروض الويكند، وذلك في يوم الخميس من كل اسبوع وتستمر حتي 72 ساعه من بدء عرضها.

عروض كارفور الويكند

كما ان الشركة تريد ان تكون عروضها دائما مميزة، وذلك عن طريق عمل تخفيضات علي المنتجات التي تحتاجها الأسر السعودية في هذه الثلاثة ايام، وقد اهتمت الشركة في عروض وتخفيضات هذه الثلاثة ايام بجميع المنتجات الخاصة بالمدارس، وقد جائت العروض كالاتي، حقائب الظهر المدرسية والتي تم عمل تخفيض علي اسعارها بمقدار 20 ريال سعودي علي الواحدة، حيث انها بعد ان كانت تباع بقيمة 79 ريال سعودي اصبح سعرها داخل العرض 59 ريال سعودي، وعروض وتخفيضات كثيرة اخري متمثلة في الادوات المدرسية التي يحتاجه كل طالب وطالبة اثناء العام الدراسي مثل، الاقلام والكشاكيل والاوان وكراسات الرسم وصناديق الغذاء والتي يمكن الاطلاع علي اسعارها داخل العرض من خلال ذلك الملف.

كما شملت العروض الاسبوعية لكارفور، عروض وتخفيضات علي المواد الغذائية مثل الخضروات والفواكه واللحوم، أما بالنسبة لعروض الاجهزة الالكترونية، فقد قامت كارفرو بعمل تخفيضات علي هواتف ايفون اكس بخصومات تصل الي 550 ريال سعودي حتي اصبح سعر الهاتف داخل العرض 2649 ريال سعودي للجهاز الواحد، وتخفيضات كثيرة علي اجهزة اخري، مثل الحواسيب المحمولة والشاشات والكاميرات، والتي يمكن ان تطلع علي اسعارها داخل العروض من خلال ذلك الملف.