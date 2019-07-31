عروض كارفور السعودية من 28 ذو القعدة وحتى 5 ذو الحجة 1440 هـ

عروض رائعة من كارفور السعودية للفترة من الاربعاء 28-11-1440 هـ الموافق 31-7-2019 م وحتى يوم الثلاثاء 5-12-1440 هـ الموافق 6-8-2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

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