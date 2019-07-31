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عروض كارفور السعودية من 28 ذو القعدة وحتى 5 ذو الحجة 1440 هـ

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عروض كارفور السعودية من 28 ذو القعدة وحتى 5 ذو الحجة 1440 هـ

عروض رائعة من كارفور السعودية للفترة من الاربعاء 28-11-1440 هـ الموافق 31-7-2019 م وحتى يوم الثلاثاء 5-12-1440 هـ الموافق 6-8-2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات وسلع عرض كارفور السعودية ( عروض راااااائعة )

  • منتجات غذائية : حليب – عصائر – ارز – سكر – حلاوة سادة – شيكولاتة – ويفر – قشطة – فواكه مجففة – عسل طبيعي – قهوة – شاي – طحين – مياه – شراب شعير – مشروبات غازية – بسكويت – شيبس – بطاطس قلي مجمدة – ايس كرم – صدور دجاج مجمدة – جبنة مربعات -جبنة كريمة – شرائح جبنة – كريمة خفق أو طبخ – دجاج طازج – لحم بقري مفروم – ستيك بقري – لحم حاشي – لحم عجل – خروف روماني – سمك – روبيان – كابوريا – مرتديلا – زبدة – جبنه فيتا – زيت زيتون – مكرونة – زيت نباتي – معجون طماطم – كوب نودلز – مرقة دجاج – تونا – عدس – فشار – سميد ناعم – مايونيز – كاتشب – مخلل – خل – بيتي فور – كيك انجليزي – كيك – خبز فرنسي – برازق – كرواسون – تمر – اناناس – تفاح – عنب – بطاطس – كوسا – فلفل .
  • منتجات منوعة : توصيلة عمودية – كاميليت حقيبة قاسية – ورق طباعة – قارورة مياه – مثقاب لاسلكي – طقم جلوس – كرسي.
  • أدوات منزلية : طقم طبخ – طقم عشاء – مفارش طاولة – اكواب ورقية – ترمس – طقم كؤوس ابريق زجاجي – طقم حافظات – طقم اكواب زجاجة .
  • الكترونيات وأجهزة كهربائية : جوالات – تابلت – لابتوبات – كروت ذاكرة – فلاش ميموري – تليفزيونات – مكبر صوت – مسرح منزلي – ثلاجة – مكنسة – مكواة – فريزر – غسالة.
  • ملابس ومفروشات : منشفة حمام – طقم إحرام – سجادة صلاة – غطاء سرير – لحاف مفرد – جلابية نسائية – بلوزة نسائية أو رجالية – بولو ولادي – قمصان رجالي مطبوعة اكمام طويلة – جينز بناتي أو اولادي .

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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