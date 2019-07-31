عروض كارفور السعودية من 28 ذو القعدة وحتى 5 ذو الحجة 1440 هـ

عروض رائعة من كارفور السعودية للفترة من الاربعاء 28-11-1440 هـ الموافق 31-7-2019 م وحتى يوم الثلاثاء 5-12-1440 هـ الموافق 6-8-2019 م أو حتى نفاذ الكمية .
منتجات وسلع عرض كارفور السعودية ( عروض راااااائعة )
- منتجات غذائية : حليب – عصائر – ارز – سكر – حلاوة سادة – شيكولاتة – ويفر – قشطة – فواكه مجففة – عسل طبيعي – قهوة – شاي – طحين – مياه – شراب شعير – مشروبات غازية – بسكويت – شيبس – بطاطس قلي مجمدة – ايس كرم – صدور دجاج مجمدة – جبنة مربعات -جبنة كريمة – شرائح جبنة – كريمة خفق أو طبخ – دجاج طازج – لحم بقري مفروم – ستيك بقري – لحم حاشي – لحم عجل – خروف روماني – سمك – روبيان – كابوريا – مرتديلا – زبدة – جبنه فيتا – زيت زيتون – مكرونة – زيت نباتي – معجون طماطم – كوب نودلز – مرقة دجاج – تونا – عدس – فشار – سميد ناعم – مايونيز – كاتشب – مخلل – خل – بيتي فور – كيك انجليزي – كيك – خبز فرنسي – برازق – كرواسون – تمر – اناناس – تفاح – عنب – بطاطس – كوسا – فلفل .
- منتجات منوعة : توصيلة عمودية – كاميليت حقيبة قاسية – ورق طباعة – قارورة مياه – مثقاب لاسلكي – طقم جلوس – كرسي.
- أدوات منزلية : طقم طبخ – طقم عشاء – مفارش طاولة – اكواب ورقية – ترمس – طقم كؤوس ابريق زجاجي – طقم حافظات – طقم اكواب زجاجة .
- الكترونيات وأجهزة كهربائية : جوالات – تابلت – لابتوبات – كروت ذاكرة – فلاش ميموري – تليفزيونات – مكبر صوت – مسرح منزلي – ثلاجة – مكنسة – مكواة – فريزر – غسالة.
- ملابس ومفروشات : منشفة حمام – طقم إحرام – سجادة صلاة – غطاء سرير – لحاف مفرد – جلابية نسائية – بلوزة نسائية أو رجالية – بولو ولادي – قمصان رجالي مطبوعة اكمام طويلة – جينز بناتي أو اولادي .
التعليقات