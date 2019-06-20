عروض كارفور الويك إند خلال 48 ساعة تبدأ من الخميس 20 يونيو

كان أمس الأربعاء هو بداية عروض كارفور الأسبوعية والتي تنتهي يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 يونيو، وخلال تلك الفترة يتم طرح تخفيضات أخرى وعروض استثنائية على بعض المنتجات، وهذا ما حدث اليوم الخميس 20 يونيو مع عرض الويك إند بمناسبة أجازة نهاية الأسبوع، وتسري الخصومات خلال الـ 48 ساعة القادمة، وشملت عنب أبيض بدون بذر، حيث كان سعر العبوة التي وزنها 500 جرام 4.95 ريال سعودين كذلك الطماطم السوري بنفس القيمة السعرية السابقة للصندوق، وجدير بالذكر أن أسواق كارفور أكدت أن تلك الأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.

مجلة عروض كارفور لهذا الأسبوع

هذا وكما سبق وذكرنا فقد جاءت عروض كاروفور لهذا الأسبوع لتستكمل شعار حطمنا الأسعار بمنتجات متنوعة ومتميزة، ولعل أبرزها حضورًا في العرض كانت منتجات الشركة نفسها والتي حملت العلامة التجارية لها، والتي شملت الحليب وزيت الطبخ والمياه النقية والقهوة الكولومبية سريعة التحضي،ر وحليب البودرة وجبنة موزاريلا، وبديل عصير الليمون والفطر المُعلب والآيس كريم، وبكل تأكيد شملت تلك المنتجات خصومات جيدة ويمكنكم متابعة مجلة العروض من هذا الملف.