عروض لولو السعودية من اليوم 18 إلى 20 أغسطس وتخفيضات رائعة

تهتم عروض لولو بشكل دائم بمحاولة تقديم كل ما يحظى بإهتمام العملاء على مستوى المملكة العربية السعودية، وذلك ما جعلها في الفترة الأخيرة تبدأ في منافسة شركات التجزئة الكبيرة في عدة مدن ومحافظات بالمملكة مثل بنده والعثيم وغيرها، من الأسواق الشهيرة ومن المعروف أن ماركت لولو تم إنشاؤه في الإمارات عام 2000، ثم بدأت تنتشر فروعه في عدة دول أخرى، ويملك تلك الشركة وهي من ضمن مجموعة من الشركات الإستثمارية رجل الأعمال يوسف علي والمنحدر من أصول هندية وبالتحديد من ولاية كيرالا.

عروض لولو لمدة 48 ساعة

تبدأ تلك العروض بدءًا من اليوم الأحد 18 أغسطس وتنتهي يوم 20 من ذات الشهر أي لمدة 48 ساعة، وتقدم مجموعة من الخصومات والتخفيضات المتميزة حيث شملت بعض الفواكه مثل الفراولة الأمريكي، وبتخفيض قيمته 11 ريال سعودي على العبوة التي يبلغ وزنها 454 جرام، وأناناس ماليزيا وبخصم ريال تقريبًا للحبة، كان هناك كذلك القرع الأحمر والقرنبيط السعودي والليمون الأفريقي المعروف بجودته.

تضمنت عروض لولو كذلك اللحوم والأسماك بأنواع مختلفة وتشكيلات تناسب جميع الأذواق، وأيضًا الطحينة والأجبان والزيتون المخلل وجبنة قشطة المصرية، وشيلال التركية والفيتا الحارة، كل ذلك بأسعار متميزة تتيح الفرصة للجميع للشراء وسوف نعرض لكم الملف الأول لتلك العروض في منطقة الرياض والخرج والحائل، وصورة تشمل تخفيضات الشركة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية.