عروض معرض جاك رمضان في المملكة السعودية 2019.. إكسسوارات ومجوهرات وملابس وديكورات

عروض معرض جاك رمضان في المملكة، حيث يتألق معرض جاك رمضان كل عام في مدينة الرياض بهدف توفير منصة تسويق لنمط الحياة الراقية بالعديد من المنتجات ذو فخامة وإبداع من أجل عرض كافة التجارب السعودية الملهمة والرائدة في خلق العلامة التجارية السعودية بالتنسيق مع كافة الشركات العالمية، ويأتي ذلك في سياق رؤية المملكة 2030 للتطوير في مختلف المجالات ويتيح موقع جاك رمضان منصة مثالية للعارضين وإمكانية التواصل مع المستهلكين بطلاقة وأجواء ملائمة للتفاعل وتنمية المشروعات الصغيرة، ويحرص المشرفين على المعرض دائمًا على إتاحة كافة مستلزمات شهر رمضان المبارك بطابع مميز من الإكسسوارات المنزلية والمجوهرات والملابس والديكورات.

المشاركين في المعرض

شارك في المعرض من قبل مجموعة من الشركات المحلية والعالمية، منهم المصممة السعودية الشهيرة روان العزوني، وأيضًا مصممة البحرين المبدعة كبرى القصير، ومجوهرات فتيحي وكذلك مجوهرات جواهر، فضلا عن تصاميم بيارت، واكسسوارات أفلونت، بالإضافة إلى أرقي التحف والإكسسوارات المنزلية التي قدمها كلا من صنوان ، وعبدالعزيز النعمان ، و selections ،idea Art ، Home Therapy.

لذلك يأتى للمشاركة في معرض جاك رمضان مصممين من مختلف دول العالم لعرض إبداعتهم في منصة يقدم عليها الآلاف من المقيميين بالمملكة.

عروض معرض جاك رمضان في المملكة

أبرز ما يميز معرض جاك رمضان في كل عام أنه يشمل العديد من المنتجات المتنوعة، مثل المجوهرات الراقية والأزياء المبهجة والإكسسوارات بمختلف أنواعها وأشكالها، حيث يقام تحت إشراف مجموعة متألقة من المصممين والمبدعين على مستوى العالم المحلي والعالمي، وكل عام قبيل شهر رمضان تستضيف مدينة الرياض معرض جاك رمضان ليكون حدثاً مميزًا من نوعه يتوافد إليه المواطنين من كل أنحاء مدن المملكة العربية السعودية ودائما مايقيم في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ويستقبل المعرض جميع فئات المجتمع النساء والرجال ويمنع اصطحاب الأطفال، وتباع التذكرة أون لاين على موقع “لمة” الإلكتروني فور طرحها للبيع من هنــــــــا

ونواصل متابعة عروض معرض جاك رمضان في المملكة العربية السعودية ونحرص على تقديم متابعة لها من أجل تلبية احتياجات متابعينا ورغبتهم في معرفة تفاصيله.

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