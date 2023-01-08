عروض مكتبة جرير السعودية خصومات تصل إلى 69% على شاشات التلفزيون الذكية

تقدم مكتبة جرير السعودية عروض أسبوعية وخصومات على المنتجات بصورة مستمرة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات منها التقسيط من قبل شركات معتمدة لكي تتيح إمكانية شراء الأغراض الهامة للمواطنين والسداد بدفعات شهرية مناسبة، تتميز جرير بأنها صرح عظيم يضم الكثير من المنتجات والأجهزة الإلكترونية، الهواتف الذكية والتابلت، الساعات، شاشات التلفزيون الذكية، الألعاب المتطورة ووسائل تعليم الأطفال، مستلزمات الرسم والأشغال اليدوية، الطابعات بأنواعها المختلفة، أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والحاسوب المحمول ماركات متنوعة، ليس هذا فقط بل بالإضافة إلى كافة الأدوات الدراسية والكتب العربية والإنجليزية بكونها في الأصل مكتبة، ثم تطورت وأصبحت متجر إلكتروني لتوفير المنتجات اللازمة يمكن التصفح أونلاين للمعروضات ومعرفة الخصومات عبر الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير بالسعودية.

عروض جرير الأسبوعية

وفرت جرير هذا الأسبوع عروض على شاشات التلفزيون الذكية بخصم يصل إلى 69% بالإضافة إلى وجود تصفيات في أسعار الكراسي وخصومات هائلة على الهواتف الذكية والبلاستيشن بأحدث الإصدارات، بجانب توفير خدمات التوصيل المجاني في نفس اليوم، وطلب المنتجات التي تريدها من خلال الموقع (أون لاين) والاستلام بعد ساعة، أسرع خدمة توفر الوقت والجهد من أجل راحة جميع سكان المملكة العربية السعودية كافة المناطق.

عروض مكتبة جرير على شاشات التلفزيون

مثل ماهو موضح بصور العروض على شاشات التلفزيون الذكية الأسعار تبدأ من 1.899 ريال سعودي لشاشة اندرويد الترا ماركة هاير 58 بوصة، وتصل الأسعار حتى أعلى سعر يبلغ قيمته 19.999 ريال لشاشة تلفزيون أندرويد ماركة تي سي حجم 98 بوصة دقة 4k الترا.

هدايا جرير

تقدم المكتبة ضمن الخصومات على المعروضات قيمة التوفير تحت كل منتج مثلما هو موضح بصور الشاشات كل نوع تحته مبلغ التوفير حسب قيمة الخصم بالإضافة إلى قيمة الهدية المتاحة لكل نوع، وتجدر الإشارة أن تلك العروض شاملة ضريبة القيمة المضافة.

كيف تشتري من مكتبة جرير أون لاين

الدخول عبر موقع جرير.

اختر الشاشة التي تريد شرائها ثم اضغط على الأيقونة.

سوف تظهر على الجانب الأيسر أيقونة أضف إلى السلة اضغط عليها.

ثم حدد الموقع الذي تسكن به.

يليها إدخال البيانات التوصيل مثل العنوان ومعلومات التواصل رقم التلفون.

ثم استكمال الخطوات سوف يعرض لك أيضا القيمة الإجمالية ومصاريف الشحن إن وجدت.

تتيح مكتبة جرير الدفع بواسطة البطاقات مثل مدى وفيزا وباي، وغيرهم يمكنك اختيار المناسب لك.