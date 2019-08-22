عروض هايبر بنده الجديدة اليوم والمعلنة منذ قليل ولمدة 72 ساعة

بدأت عروض هايبر بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية من جديد بعد توقف لمدة أسبوع عن العرض الرئيسي، الذي يتم طرحه كل أسبوع، حيث جاءت التخفيضات السابقة مباشرة لفترة أجازة عيد الأضحى المبارك لتشمل أسبوعين كاملين انتهوا بالأمس الأربعاء، لتبدأ اليوم خصومات جديدة في كل فروع الهايبر وتحت شعار انطلاقة المدارس، وتتميز شركة بنده للتجزئة بشهرتها الواسعة في السعودية، حيث تتمتع بثقة الجميع سواء من المواطنين أو المقيمين وتستقبل ملايين العملاء بشكل شهري والآلاف يوميًا.

عروض هايبر بنده اليوم

طرحت أسواق بنده منذ قليل العرض الفرعي الأول لها وهو لمدة ثلاثة أيام كاملة تبدأ من اليوم الخميس 22 أغسطس، وتنتهي يوم السبت المقبل الموافق 24 من ذات الشهر، حيث اعتادت خلال الفترة الأخيرة على طرح عرضين فرعيين أحدهما لمدة 72 ساعة، والآخر بعده لمدة أربعة أيام، وقد شملت تخفيضات ذلك العرض الجديد الذي تم الإعلان عنه منذ قليل، صانعة السندوتشات 3 في 1 بسعر 79 ريال سعودي وبتخفيض مقداره 50 ريال، وأيضًا القلاية المثالية ديلونجي بتخفيض متميز يصل إلى 300 ريال هذا بالإضافة إلى تكييف شباك دورا بسعر 1199 ريال.

كما كان من ضمن عروض هايبر بنده الممتدة لمدة 3 أيام فقط تكييف سبليت هاس، ولمعرفة العروض بالكامل وأسعارها والتخفيضات التي تم تطبيقها عليها يمكن مطالعة الصور التي تُظهر ذلك لجميع العملاء، وكما هو معتاد في تلك الخصومات فهي متاحة حتى نفاذ الكمية أو حتى الموعد المحدد هذا ويمكنكم أيضًا مطالعة عروض بنده الأسبوعية كاملة.