عروض هايبر بنده الجديدة اليوم لمدة 72 ساعة

برغم أن عروض هايبر بنده التي بدأتها يوم الخميس الماضي والموافق 7 أغسطس ما زالت مستمرة، حيث تنتهي يوم الأربعاء المقبل 21 من نفس الشهر، إلا أن اعتادت الشركة أن تطرح مجموعة متنوعة من التخفيضات على عدد من المنتجات خلال تلك الفترة، والتي تكون بشكل كبير مُركزة على الأجهزة الكهربائية والتكنولوجية، إلا أن ذلك لا يمنع من طرح هايبر بنده لسلع أخرى خلال تلك العروض، والتي تعتمد بشكل كبير على إقبال المواطنين على شراء منتج معين مما يجعل الأسواق تتيح لهم الفرصة لمزيد من فرص الحصول عليه من خلال الخصومات.

عروض هايبر بنده الجديدة

طرحت بنده اليوم الخميس 15 أغسطس مجموعة العروض تستمر حتى يوم السبت 17 منه أو حتى نفاذ الكمية، وكان التركيز الأكبر على الشاشات والجوالات، فقد كانت ماركة لافا الهندية وألكاتيل وباناسونيك حاضرة بمجموعة من الهواتف الذكية، وبتخفيضات رائعة وصلت إلى 40% على بعضها، كذلك تليفزيونات توشيبا بشاشاتها ذات الجودة العالية وأسعارها المتميزة، هذا بالإضافة إلى ماركة سكاي وورث وLG.

هذا بالإضافة إلى ثلاجة كلكون باب واحد بسعر 399 ريال سعودي، وبخصم قدره 200 ريال، كذلك جيباس وقلاياتها المتميزة، والتي تتمتع بشهرة واسعة بين ربات البيوت، ومحضرات الطعام كولين، هذا ويمكنكم الإطلاع على تلك العروض بشكل كامل من خلال الملف الذي تم إرفاقه.