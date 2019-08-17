عروض هايبر بنده تتجدد اليوم ولمدة 4 أيام..إلحق قبل نفاذ الكمية

كعادتها طُرحت عروض هايبر بنده اليوم وهي العرض الثاني في هذا الأسبوع، وسوف يستمر لمدة 4 أيام كاملة وبالتحديد ينتهي يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس مع العرض الرئيسي، أو حتى نفاذ الكميات كما هو الحال في تلك العروض الفرعية، وجدير بالذكر أن الشركة استمرت في عرضها الأساسي هذه المرة أسبوعين كاملين وتحت شعار “حج مبرور”، بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات، وهذا ما أتاح لعملاءها إلى شراء ما يحتاجونه خلال هذه الفترة والتي شهدت تخفيضات رائعة على كافة المنتجات.

عروض هايبر بنده اليوم

طرحت العروض في هذه الفترة التي تتميز بدرجة الحرارة العالية مبرد الماء دورا والذي يقوم بتبريد المياه وتوزيعها، وبتخفيض 200 ريال حيث انخفض سعره من 499 إلى 299 في عرض متميز لعملاء بنده، أيضًا ونظرًا لأن تلك الفترة أيضًا تحتاج للعصائر الطبيعية المنعشة التي يعشقها الكبار والصغار، فقد شملت العروض عصارة كليك أون بتخفيض يصل إلى 71 ريال سعودي حيث تناقصت القيمة السعرية لها من 159 إلى 89 ريال.

كذلك الفرن الكهربائي من الماركة العالمية جيباس والذي يحتاج إليه كل مطبخ عصري لإنجاز الكثير من المهام سواء لعمل الأطعمة أو تسخينها، ويأتي الفرن بسعر 249 ريال وبسعة 60 لتر، وللإطلاع على بقية الخصومات والتي ركزت فيها بنده على المستلزمات المنزلية يمكنكم مشاهدتها من خلال الملف المرفق.