علي الهويريني في تصريحات صادمة .. الفتوحات الإسلامية غزو عربي ولا يوجد جاذبية أرضية

أحدث التصريحات التي أدلى بها الممثل على الهويريني، من خلال المقابلة التي تم عرضها له على قناة روتانا خليجية، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين رافض لها وساخر منها ومتعاطف معها، فبعد أن شكك الهويريني في الجاذبية الأرضية وقوانينها بقوله أن هذه القوانين اخترعها “واحد نائم تحت شجرة” ثم بعدها بدأ في وضع قوانين وأرقام ونحن صدقناها وآمنا بها، كيف هذا والغلاف الجوي الذي يرتفع 13 ألف قدم عن الأرض لا يخضع للجاذبية ويسقط.

على الهويريني يشكك في قوانين الجاذبية

ومن خلال مناقشته للجاذبية الأرضية وقوانينها قال الهويريني، “أن كل جسم يدور له قوة طرد مركزي وهذه نظرية ثابتة، وتابع ان الجسم الذي لا يدور ليس له قوة طرد مركزي مثل القمر، ولذلك يسقط غلافه الجوي عليه ولا تستطيع المشي عليه.

وأكمل الهويريني وجهة نظره بقوله أن من نعم الله أن جعل الأرض تدور بمعيار ثابت ولذلك فغلافها الجوي لا يسقط عليها.

الفتوحات الإسلامية هي غزو عربي

وأعتبر الهويريني أن أي رفع للسيف باسم الدين هو خطأ وأن السيف موجود فقط لتدافع به عن نفسك، ورفض الهويريني الفتوحات الإسلامية التي تمت بعد زمن الرسول والصحابة واعتبرها غزو، حيث قال أن الفتوحات التي تمت في عهد الصحابة هي للبلاد التي كان يحق للعرب فتحها وهي الشام ومصر والعراق، أما ما جاء بعد ذلك فهي غزوات.

وتابع أنه يرى أن الأمم يجب أن تحكم نفسها ولا يجب أن يحكمها عربي كما كان يتم في في زمن الفتوحات الإسلامية، وان الدين ممارسة وعبادة، وتبليغ الدين يكون مثل ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاز بن جبل، أما أن تدخل البلاد وتفرض عليها عادات العرب كما حدث في الأندلس فهذا ما أدى إلى ارتدادهم وخروجهم من الإسلام عندما جاءهم من هو من دينهم.