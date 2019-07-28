عمرة المضيف للمواطن والمقيم “تفاصيل”.. 8 شروط يجب توافرها لاستخراج تأشيرة عمرة المضيف

عمرة المضيف للمواطن والمقيم بدأ الكثير من المسلمين حول العالم البحث عنها بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية على الموافقة فيما يخص مشروع “عمرة المضيف”، والتي تتيح للمواطنين السعوديين والمقيمين على أرضها بتأشيرة استضافة من ثلاثة إلى خمسة معتمرين سنويا، ولهم حق الرعاية والخدمة حتى مغادرتهم من المملكة العربية السعودية، وتعتبرهم وزارة الحج والعمرة ضمن ضيوف الرحمن، ويتم إصدار تأشيرتهم على مكان إقامة المستضيف لهم حسب ما هو موجود في السجل المدني، جاء ذلك على لسان عبد العزيز وزان، وكيل وزارة الحج والعمرة، وعقب تصريحه بدأ البحث حول شروط عمرة المضيف للمواطن والمقيم.

شروط عمرة المضيف

شروط عدة أصدرتها وزارة الحج والعمرة يجب توافرها لاستخراج تأشيرة عمرة المقيم التي أعلنت عنها مؤخرا في شهر مارس الماضي، وهي كالآتي:

لاستخراج تأشيرة العمرة، يجب أن يكون المضيف مسؤول عن المعتمر الذي يستقبله طول فترة تواجده في المملكة العربية السعودية. على المضيف المقيم بالمملكة بواسطة تأشيرة استضافة الأقارب ذات الدرجة الأولي. المواطن السعودي عليه استضافة من يشاء ولا يشترط أقارب. عمر المواطن يبدأ من 25 عاما. دخل المواطن يزيد عن 5000 ريال سعودي. وإذا كان هناك مقيم بالمملكة العربية السعودية بواسطة تأشيرة، لابد من إدراج عنوان إقامته الحقيقية كما هو متوافر بالسجل المدني لاستخراج تأشيرة عمرة المضيف لابد من أن يتوفر لدى المضيف سجلات التأمينات الاجتماعية لابد من أن يكون للمضيف عمل سواء بالقطاع الحكومي للدولة أو المؤسسات الخاصة

عمرة المضيف للمواطن والمقيم

وعقب إصدار المملكة العربية السعودية تفاصيل عمرة المضيف، تخوفت العديد من الشركات السياحية من آثارها على حجم أعمالها نظرا للجوء بعد الأشخاص لها، لكن خرجت وزارة الحج والعمرة في بيان لها لتأكد أن تلك التأشيرة جاءت لرفع أعداد المعتمرين سنويا ولا علاقة لها بأعمال الشركات السياحية.

وفي إطار عمرة المضيف، تفصلنا أيام قليلة عن قدوم شهر رمضان الكريم ذلك الشهر الذي يسعى فيه كثير من المسلمين لأداء “عمرة رمضان” والتضرع والتقرب من الله سبحان وتعالى في بيته الحرام، لذلك وجد الكثير أن عمرة المضيف فرصة لهم للسفر إلى المملكة العربية السعودية بسهولة ويسر.