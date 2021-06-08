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عيد الأضحى 2021 الكويت.. متى موعد العطلة؟

بواسطة محمود عطا الله
موعد عطلة عيد الأضحى 2021 الكويت موعد عطلة عيد الأضحى 2021 الكويت

موعد عطلة عيد الأضحى 2021 في الكويت هو الموعد الذي يترقبه الجميع، حيث يريد الكثيرون في الدولة معرفة مدة العطلة وعدد أيامها، هذا ويبدأ العيد الكبير في العاشر من شهر شوال من كل عام، ويعتبر يوم الوقفة وأيام العيد عطلة رسمية في الكويت ومعظم الدول العربية والإسلامية، هذا ويخطط الجميع لبرنامج سياحي للأسرة خلال فترة عطلة عيد الأضحى 2021، البعض يريد قضاء عطلة العيد في الداخل، والبعض يريد التوجه لقضاء عطلة سياحية في أي من الوجهات السياحية العالمية، يذكر أن الكويت قد فتحت خط الطيران المباشر بينهما وبين لندن.

1 عيد الأضحى 2021 في الكويت فلكيًا
2 موعد عطلة عيد الأضحى 2021 في الكويت

عيد الأضحى 2021 في الكويت فلكيًا

أصبحت الحسابات الفلكية دقيقة جدًا الآن وأقرب إلى الحقيقة في مسألة تحديد بدايات الشهور الهجرية، وتؤكد الحسابات الفلكية الدقيقة أن أول أيام شهر ذي الحجة سوف يكون يوم الأحد 11 يوليو 2021، وذلك على اعتبار أن شهر ذي القعدة سيكون كامل العدة، وعليه يكون موعد وقفة عرفات هو يوم الإثنين 19 يوليو، وموعد عيد الأضحى في الكويت هو الثلاثاء 20 يوليو 2021 فلكيًا.

موعد عطلة عيد الأضحى 2021 في الكويت

حتى الآن لم يصدر قرار رسمي من الحكومة الكويتية بشأن العطلة، لكن تؤكد عدة مصادر مطلعة أنه إذا كانت وقفة عرفات يوم الإثنين 19 يوليو، سيكون الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس عطلة، ومن الممكن أن تصدر الحكومة قرار بأن يكون يوم الأحد 18 يوليو عطلة لوقوعه بين عطلتين، وعليه تكون عطلة العيد 2021 في الكويت أسبوع كامل، لكن ننتظر القرار الرسمي وهذا ما سنتابعه معكم.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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