غداً.. موعد صرف الدفعة 20 من حساب المواطن ورابط التسجيل في دفعة أغسطس القادمة

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد صرف الدفعة 20 من حساب المواطن والتي ينتظرها مستفيدي الدعم، جديراً بالذكر أن حساب المواطن تم إطلاقه بهدف تخفيف العبئ على المواطنين في السعودية وتحديداً الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض نتيجة للإصلاحات والتوسعات التي تقوم بها المملكة في الوقت الحالي.

رابط التسجيل في الدفعة القادمة حساب المواطن

وقد أعلن برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على “تويتر” عن مسارعة التسجيل في الدفعة القادمة دفعة رقم 21 والتي من المُقرر لها أن تُصرف في أغسطس القادم، ويتم التسجيل في الدفعة القادمة قبل يوم 10 يوليو القادم عبر الرابط الرسمي لموقع حساب المواطن ca.gov.sa، وتم إطلاق تطبيق على الهواتف الناقلة خاص بحساب المواطن ويُمكن للمواطن المستفيد من الدعم للتسهيل في تعديل البيانات وتفاصيل الطلب وأيضاً الإعتراض على الأهلية.

موعد إيداع الدفعة حساب المواطن الدفعة 20

من المُقرر أن يتم إيداع الدفعة غداً الأربعاء، وقد أعلن سلطان القحطاني عبر تويتر بإن بلغ إجمالي قيمة دفعات حساب المواطن منذ إنطلاق البرنامج وحتى الدفعة السابقة دفعة 19 بنحو 45 مليار ريال سعودي.

بلغ إجمالي قيمة الدفعات في برنامج #حساب_المواطن منذ انطلاقه وحتى دفعة 19 ( يونيو ) 45 مليار ريال. pic.twitter.com/FuSMHc6a5b — سلطان القحطاني (@SpokesmanCa) June 18, 2019

بينما بلغت إحصائيات العمليات التشغيلية لحساب المواطن خلال الربع الثاني من عام 2019 قام بتنفيذ أكثر من 882 ألف عملية، وبلغ عدد طلبات الإعتراض بنحو أكثر من 48 ألف طلب إعتراض، ويُمكن التواصل مع دعم حساب المواطن عن طريق رقم حساب المواطن الرسمي 19912 من يوم الأحد وحتى الخميس من 8 صباحاً وحتى العاشرة مساءً.