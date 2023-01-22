غرامات مالية تصل لعشرة الأف ريال .. تعرف على مخالفات المرور السعودي 1444 هـ

تقوم إدارة المرور السعودي بتطوير المنظومة دوريا للحد من مخالفات قائدي المركبات بكل مناطق المملكة مع الحرص على التوعية بوجود⁩ ⁦التجهيزات⁩ اللازمة في المركبة والذي يعزز من السلامة المرورية أثناء القيادة مع إتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة لتلافى حدوث أي حوادث مميتة بالطرق

المخالفات المرورية ذات الغرامات التي تتعدى قيمة 10 الآف ريال

تم تحديث المخالفات بغرامات لا تقل عن خمسة الآف ريال ولا تزيد على عشرة الآف ريال والتي تم إدراجها في جدول المخالفات كالآتي :

قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو أي عقاقير تحذر من القيادة تحت تأثيرها. القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة. سماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لها دون التنسيق مع الجهات المختصة بذلك. استخدام لوحات غير عائدة للمركبة ويتم حجز المركبة إضافة إلى الغرامة المقررة. طمس لوحات غير عائدة للمركبة أو طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه ويتم حجز المركبة إضافة للغرامة المقررة.

وسوف نوفر لكم أعزائنا المتابعين الجدول التالي ومن خلاله نوضح الغرامات المعلن عنها من وزارة المرور داخل المملكة العربية السعودية وتحديد الحد الأدنى والأقصى للغرامات المالية كما تم تحديد غرامات تجاوز السرعات المقررة على الطرق طبقا للتالي :

مقدار تجاوز السرعة المحددة قيمة الغرامة بالريال الحد الأدنى الحد الأعلى التجاوز بأكثر من 10 كلم/ساعة إلى 20 كلم/ساعة 150 300 التجاوز بأكثر من 20 كلم/ساعة إلى 30 كلم/ساعة 300 500 التجاوز بأكثر من 30 كلم/ساعة إلى 40 كلم/ساعة 800 1000 التجاوز بأكثر من 40 كلم/ساعة إلى 50 كلم/ساعة 1200 1500 التجاوز بأكثر من 50 كلم/ساعة 1500 2000

كما يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور للزائرين من خلال رابط أبشر للاستعلام عن مخالفات الزائرين

التعاون المثمر بين إدارة المرور و أمن الحدود في الحد من ضبط المخالفات

وتقوم إدارة المرور بعمل حملات ميدانية لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال المدة 1444/6/19 وحتى 1444/6/25 ليتم ضبط عدد 9343 مخالفا لنظام الإقامة وعدد 4037 مخالفا لنظام أمن الحدود و عدد 2816 مخالفا لنظام العمل كما يتم حاليا إخضاع عدد 28773 وافدا مخالفا ويتم تنفيذ الإجراءات الفورية للحد من جميع المخالفات التي يتم ضبطها