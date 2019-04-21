فاتورة الكهرباء بالمملكة برقم الحساب.. معرفة كيفية الدفع

فاتورة الكهرباء بالمملكة برقم الحساب، يبحث عنها الكثير من السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عبر المواقع الالكترونية المختلفة، لمعرفة قيمة الفاتورة وسدادها سواء عن طريق أحد الخدمات الالكترونية أو من خلال المكاتب، وفي ضوء ما توفره السعودية من تسهيلات عدة لراحة المواطنيين سواء في معرفة طريقة الدفع وصولا إلى السداد الفعلي، توفر شركة الكهرباء السعودية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب، عبر موقعها الإلكتروني.

فاتورة الكهرباء بالمملكة برقم الحساب

توفر شركة الكهرباء السعودية، طرق عدة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق رقم الحساب، بواسطة اللينك الذي خصصته المملكة العربية السعودية بموقع شركة الكهرباء، والذي يمكن تصفحه بسهولة عن طريق أي جهاز محمول أو كمبيوتر لمعرفة ما تحتاجه لسداد فاتورتك الكهربائية، ولمعرفة فاتورة الكهرباء تصفح الموقع التالي: هنا

خدمة الفاتورة الإلكترونية

توفر شركة الكهرباء السعودية خدمة جديدة وهي الحصول على فاتورة استهلاك الكهرباء شهرياً عبر البريد الإلكتروني، ويستطيع المشترك من خلالها:

استلام إشعارات دورية بصدور الفاتورة

في حال عدم الدفع تخطر الخدمة عن قرب موعد فصل الخدمة.

ومع دفع الفاتورة يصل للمشترك إشعار باستلام سداد الفاتورة .

وللاشترك في الخدمة الإلكترونية، من هنا: اضغط هنا

تطبيق الشركة السعودية للكهرباء

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، تطبيقا جديدا يمكن تنزيله على الهواتف المحمولة، في إطار تطوير خدماتها التقنية والإلكترونية التي تقدمها الشركة والتسهيل على مستخدمين الخدمة من المواطنين والمقيمين، ويحمل اسم “الكهرباء” ويستطيع المشتركين الاستفادة منها بصورة مبسطة في عدة أمور، منها:-

الاستعلام عن الفاتورة بواسطة رقم الحساب الاستعلام عن حالة الطلب الاطلاع على مكاتب الخدمات وطريقة الوصول إليها معرفة المعلومات العامة التسجيل في خدمة الرسائل القصيرة والفاتورة الالكترونية . ويمكن تحميل على عدد من أنظمة الهواتف مثل الاندوريد والأبل، وغيرها التي معروفة بالهواتف المحمولة. ويمكن معرفة تلك التطبيقات، من هنا: اضغط هنا

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طرق التواصل مع شركة الكهرباء السعودية

توفر شركة الكهرباء السعودية عددا من طرق التواصل معها، سواء للاستعلام عن شئ أو تقديم شكوى معينة، وذلك عن طريق:

للتواصل بالهاتف (920000222)

مركز خدمة المشتركين (920001100)

الطوارئ (933)

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