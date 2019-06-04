فاعليات هيئة الترفيه في اليوم الأول لعيد الفطر المبارك بجميع مناطق المملكة

بعد أن أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن اعتزامها تقديم أكثر من 80 فاعليه تتنوع ما بين المهرجانات والعروض المسرحية وعروض الأطفال وعروض الأطفال خلال أيام عيد الفطر المبارك بجميع مدن ومناطق المملكة، وأشارت الى أن هذه الفاعليات سوف تستمر لمدة خمسة أيام للترفيه عن المواطنين والمقيمين وزوار المملكة العربية السعودية خلال عيد الفطر المبارك، يقدم لكم موقع كلمة دوت أورج تفاصيل فاعليات اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك والمناطق والمدن التي ستشهد هذه الفاعليات.

فاعليات الترفيه لليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك

سوف تتنوع الفاعليات كما أسلفنا بين المهرجانات والعروض الحية والمسرحيات وعروض الأطفال، وفيما يلي أماكن كل فاعلية بالتفصيل:-

أولا:- المهرجانات

الفاعلية المدينة ملاهي العيد جدة عيد فايبرز الرياض بهجة الرياض الرياض قرية العيد الدمام احتفالات العيد الخبر الطائرات الورقية الأحساء عيدية الترفيه الطائف

ثانيا :- العروض الحية

الفاعلية المدينة كروز الترفيه الرياض الطائرات الورقية جواثا عروض ألعاب الخفة مع روب ليك الرياض سيرك هوليود الدمام عرض شادو لاند الدمام مهرجان وسيرك دهشة الأحساء مهرجان السيرك الأفريقي الطائف

ثالثا:- العروض المسرحية

المسرحية المدينة مسرحية الرسائل الضائعة الرياض مسرحية قو نينجا الطائف مسرحية أمين وشركاه الرياض

رابعا:- فاعليات الأطفال