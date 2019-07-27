معهد تدريب رئاسة أمن الدولة يبدأ اليوم استقبال طلبات الإلتحاق لحملة الثانوية العامة بالمملكة السعودية

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الفنية برئاسة أمن الدولة منذ أيام قليلة، عن فتح باب التقديم والتسجيل للدراسة بمعهد تدريب أمن الدولة، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 25 من ذي القعدة، وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة، أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية)، وبعد الحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات من المعهد يأتي التوظيف كما أشارت رئاسة أمن الدولة في إعلانها.

رئاسة أمن الدولة والتي أسست بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 20 يوليو 2017، تعنى بالأمور الاستخباراتية وكل ما يخص أمن المملكة العربية السعودية، وتتبع لها قوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، ومركز المعلومات الوطني.

موعد فتح باب القبول والتسجيل بالإدارة العامة للشؤون الفنية برئاسة أمن الدولة

حددت الإدارة العامة للشؤون الفنية برئاسة أمن الدولة، اليوم الأحد الموافق 1440/11/25 موعداً لفتح باب التقديم والالتحاق في المعهد، ويبدأ التقديم في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما يتم التسجيل من خلال منصة أبشر توظيف التي وهي منصة تشمل كافة الخدمات المتعلقة بوزارة الداخلية السعودية، مثل خدمة الجوازات والأمن العام، وخدمة المرور، والأحوال المدنية، وأبشر من ضمن مجموعة الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تقدمها المملكة في ظل رؤية 2030.

رابط أبشر التقديم على وظائف معهد تدريب رئاسة أمن الدولة

يبحث العديد من المواطنين الآن عن رابط التقديم والتسجيل في معهد تدريب رئاسة أمن الدولة، حيث من المقرر أن يفتح الموقع أبوابه لإستقبال طلبات الإلتحاق، بداية من صباح باكر الأحد، ويتم التقديم عبر منصة أبشر توظيف، وينتهي التسجيل يوم الأحد القادم الموافق 1440/11/29هـ في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، تجد الإشارة إلى أن مدة الدراسة في معهد رئاسة أمن الدولة هي عامين.

شروط الإلتحاق بوظائف معهد رئاسة أمن الدولة

وهناك عدة شروط أساسية يجب على كل من يرغب في الإلتحاق بالمعهد استيفائها ومنها:

ألا يتجاوز عمر المتقدم عن (20) عاماً. أن يكون المتقدم خريج العام الدراسي الحالي 1440هـ. أن يكون المتقدم سعودي خالصاً أصلاً ومنشاً، ألا تقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة عن (70%). ألا تقل الدرجة الكلية لاختبار التحصيلي عن (60%). تجاوز المتقدم للفحص الطبي. التفرغ التام للدراسة بالمعهد. عدم صدور أي حكم شرعي يخل بالشرف والأمانة تجاه المتقدم.

مزايا يقدمها معهد رئاسة أمن الدولة لدارسيه

ويقدم معهد رئاسة أمن الدولة العديد من الامتيازات والمزايا لدارسيه منها، حصول الطالب بعد أن يجتاز البرنامج الدراسي على شهادة الدراسات الفنية ونظم الاتصالات والتي سوف تأهله للتوظيف مباشرة، كما يحصل الطالب على مكافأة شهرية قدرها 1000 ريال سعودي، ويحصل على سكن إذا كان قادم من خارج الرياض، وأخيراً يحصل الطالب على علاج حالة مرضة في مستشفى قوى الأمن الداخلي المتواجدة بالعاصمة الرياض.